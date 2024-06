Caro Direttore,

incredibile la pervicacia con cui il Governo tenta di condizionale la Magistratura che avrà le sue colpe ma è uno dei pilastri su cui si regge il nostro sistema democratico. La riforma proposta dal Governo è talmente devastante da ipotizzare la sua sparizione come organo indipendente e garante della Legge. Come il marito che per comandare chiede il permesso alla moglie.



E.F.



Caro lettore,

a me pare invece incredibile il tentativo di trasformare ogni riforma della giustizia in un attacco all'indipendenza della magistratura. Vorrei anche che mi si spiegasse per quale motivo una legge, come quella di cui si discute in questi giorni, che non tocca in alcun modo i poteri delle toghe né li sottopone a controlli diversi da quelli attuali, ma separa i percorsi di carriera tra la magistratura inquirente e quella giudicante, metta addirittura a rischio la nostra democrazia. E mi piacerebbe comprendere perché mai l'introduzione del sorteggio per la scelta dei membri dei Csm, che toglie potere discrezionale non solo alle correnti dei magistrati e ma anche alla politica, mini l'indipendenza della magistratura. Non è invece un contributo che va nella direzione opposta? E più in generale: siamo così certi che nel nostro paese l'equilibrio dei poteri penda a favore del potere politico rispetto a quello giudiziario? O non è piuttosto vero che, a partire da Mani Pulite, la bilancia si è inclinata a favore delle toghe? A tal punto che oggi una parte della magistratura si sente legittimata a contestare al governo il diritto di fare una riforma della giustizia? Proprio in questi giorni, esattamente l'altro ieri, sul Corriere della Sera, è stata pubblicata un'interessante intervista-testimonianza sui rapporti tra potere politico e potere giudiziario nel nostro Paese. A parlare è stato uno dei protagonisti della stagione di Mani Pulite: l'ex parlamentare Pci-Pds Giovanni Pellegrino che guidò la Giunta per le immunità del Senato quando scoppiò nel 1992 Tangentopoli. Parliamo dunque di un esponente della sinistra e dell'opposizione, non di un acerrimo nemico del Pool o di un simpatizzante berlusconiano . «Mani pulite», ha detto Pellegrino, «non tendeva a colpire la corruzione amministrativa ma il finanziamento irregolare della politica per svuotare di forza i partiti. Tutti i partiti. Per renderli deboli finanziariamente e politicamente. E realizzare così il primato del potere giudiziario». Parole forti ma su cui sarebbe opportuno riflettere, invece di rifugiarsi nei soliti slogan.