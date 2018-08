Troppe decisioni fuori dalle aule parlamentari e la bontà dell'attività si giudica sulla qualità dei provvedimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro direttore,se si fosse applicata la regola aurea del contributivo invocata per le pensioni, cioè determinare il vitalizio dai giorni lavorativi e dal contributo versato, le prossime vacanze dei parlamentari sarebbero durate solo pochissimi giorni. Invece la pausa andrà fino a metà settembre. Si è applicato con disinvoltura il retributivo. Dopo le elezioni del 4 marzo i giorni lavorativi del Parlamento sono stati circa due mesi. Si potrebbe sorridere sulla questione e chiudere tranquillamente un occhio. Se non che la campagna etica contro i disastri del passato è diventata la principale guida dell'attuale governo. Sorge spontanea la domanda se il ruolo dei nostri rappresentanti politici, così com'è, sia strettamente necessario, o se siano possibili altri mondi.Il caso del deputato velista poi...Caro lettore,credo che la bontà dell'attività parlamentare si debba giudicare più sul piano della qualità dei provvedimenti decisi e approvati che su quella dei giorni di apertura di Camera o Senato. Mi pare però che questo Parlamento, almeno finora, difetti abbastanza sia sul piano dell'efficienza che su quello dell'efficacia. Troppe decisioni, troppi pronunciamenti avvengono fuori dalle aule parlamentari. Forse dopo le vacanze, quando entrerà nel vivo il dibattito, che si annuncia piuttosto vivace, sulla manovra di bilancio il clima cambierà. Staremo a vedere. Quanto al caso Mura, l'ormai noto deputato-velista del Movimento 5 Stelle, è stato giusto imporgli le dimissioni. Ma come dimostrano i dati su presenze e assenze di deputati e senatori, ci sono stati e ci sono tuttora molti parlamentari che frequentano più i loro studi professionali che le aule parlamentari. Un po' più di rigore anche nei loro confronti sarebbe necessario. Seguire pratiche giudiziarie o contratti commerciali invece che partecipare al lavoro parlamentare non è meno disdicevole che andarsene per mari.