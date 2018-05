Destra, sinistra e nuovi movimenti: cosa insegnano le ultime vicende politiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gentile direttore,Parla come mangi forse questo detto popolare potrebbe aiutarci a capire i risultati delle ultime elezioni? Hanno vinto i 5 stelle che hanno cominciato la loro avventura con il Vaffa di Grillo e quelli di Salvini che parlava' con le felpe Prima gli italiani. Un modo sicuro (contenuto a parte) per farsi capire anche dagli analfabeti. Hanno perso i Pd del Giobat, della spendiriviù' del uelfar' della specialadoscion' ecc... Denatalità, giovani disoccupati, e altri gravi problemi! E cosa inventano gli eredi dei difensori dei proletari di tutto il mondo ? I matrimoni degli omosessuali, che qualche bambinetto pure se lo comprano' chissà dove, a moneta sonante. Vacci a capire qualcosa! Ora avremo il governo del cambiamento! Contro chi Grillo griderà ora il suo 'Vaffa'? E Salvini, ministro dell'Interno, quali felpe indosserà? Tutto da vedere.Caro lettore,da vedere e da capire ci sarà molto nelle prossime settimane. Intanto però, osservando le vicende politiche degli ultimi tempi, qualcosa appare già abbastanza chiaro. Per esempio che i codici del linguaggio della politica, soprattutto con l'avvento dei social e della rete, sono cambiati: la capacità di trasmettere messaggi semplici, efficaci e traversali è diventata una priorità e una necessità per tutti. Ma è anche vero che dopo aver parlato come si mangia e aver catturato i voti, gli elettori bisogna sfamarli, ossia soddisfare la loro domanda di cambiamento e di riforme. E questa è la sfida, quantomai complessa, che attende nel prossimo futuro il governo che sta per nascere. Una partita che i partiti che hanno vinto le recenti elezioni dovranno giocherà non con le felpe o con gli slogan, ma con la dura legge delle scelte concrete di governo. Vedremo, appunto, come. La seconda indicazione è che una sinistra che ha rinunciato a difendere gli interessi reali - non quelli immaginari - delle classe più deboli, che ne ha sottovalutato, se non ignorato, la crescente domanda di protezione sociale per concentrarsi sull'etica, sui diritti e sulle minoranze, deve ripensare a fondo se stessa, perchè, in caso contrario, è destinata a sparire o a diventare una realtà politica marginale.