Non è penalizzando gli anziani che si ridurranno le morti in strada: nessuna indulgenza con le "ragazzate"

Gentile direttore,

da un po' di tempo stanno pensando di limitare la patente agli anziani. Ma gli ultimi fatti, e purtroppo non solo quelli, che hanno coinvolto anche un bambino di 5 anni, morto travolto da un'auto guidata da ventenni, ci raccontano altro: perché i cosiddetti "vecchi" quelle c..., diciamo quelle cose, non le fanno.

Arturo Seguso



Caro lettore,

ho un amico che conta più di 80 primavere che viaggia allegramente in auto a velocità supersoniche. Gli ho più volte consigliato di darsi una calmata (sarebbe meglio dire: una frenata) ma so che è un esercizio del tutto inutile. Continuerà a correre comodamente seduto sui molti cilindri del suo nero bolide. Sono però anche convinto che nella sua ansia di emulare Nicky Lauda, il mio amico sia assai meno pericoloso per sé e per gli altri dei tanti che, indipendentemente dalla carta d'identità, guidano messaggiando al telefonino o scrutando i social o si mettono irresponsabilmente alla guida dopo aver assunto sostanze o ingurgitato quantità indicibili di alcol. Le statistiche non lasciano dubbi a questo proposito: in Italia nell'ultimo anno un quarto degli incidenti stradali gravi è stato causato dall'utilizzo dello smartphone alla guida. E non si tratta di un fenomeno solo nazionale ma esteso al mondo intero, visto che negli Stati Uniti nell'ultimo anno sono morte 400 persone per un uso improprio del cellulare mentre erano al volante di un auto. L'abuso di droghe e alcol è invece la causa di almeno 6500 incidenti stradali l'anno nel nostro paese ed è spesso all'origine della morte di giovani e giovanissimi. Del resto la principale causa di decesso di ragazzi tra i 19 e i 25 anni sono proprio gli incidenti stradali. In altre parole: la prudenza, il rispetto delle regole e la consapevolezza delle proprie capacità fisiche e reattive sono per tutti una condizione necessaria, a maggior ragione quando si è alla guida di un'auto. Ma non è penalizzando i più anziani che si ridurranno le morti in strada. Le vere emergenze, come ci dimostra tragicamente la cronaca di questi giorni, sono altre. Ed è li che occorre intervenire. Con assoluto rigore. Non si può essere indulgenti: le "ragazzate" non possono essere una giustificazione quando in gioco c'è la vita. Propria ma soprattutto degli altri.