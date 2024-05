La par condicio non ha più senso, è una foglia di fico che toglie ai cittadini la possibilità di riflessione

Caro Direttore,

dispiace constatare che in Italia il funzionamento della par condicio non abbia dato prova di efficienza sulla questione di quello che sarebbe stato, a mio avviso, un confronto storico tra la leader del centrodestra e premier Giorgia Meloni e la leader della opposizione di centrosinistra, nonostante i mal di pancia del pentastellato Giuseppe Conte, Elly Schlein.

Un confronto storico tra due donne, due avversarie tenaci, due visioni opposte della politica. Sarebbe stato sicuramente un incontro, probabilmente uno scontro, che avrebbe, forse, attirato l'attenzione almeno di una parte dell'opinione pubblica che fa parte del grande partito della astensione. Purtroppo una minoranza parlamentare ha prevalso sul principio di maggioranza che dovrebbe sempre caratterizzare una democrazia matura.



Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Treviso)



Caro lettore,

ho sempre pensato che la par condicio fosse una stupidaggine. Anzi una limitazione della libertà. Se ne potevano comprendere le ragioni quando fu introdotta (porre un argine allo strapotere televisivo di Berlusconi sceso in politica) ma oggi non ha più nessuna ragion d'essere. È una foglia di fico che non dà alcuna garanzia in più ai cittadini elettori, anzi toglie loro opportunità di confronto e di riflessione. Come si visto in questi giorni. Qualcuno può ragionevolmente ritenere che la campagna elettorale per le Europee sarà più libera perché in Rai non ci sarà il faccia a faccia tra Meloni e Schlein? Suvvia non scherziamo.