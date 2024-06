Papetti: «Il M5s non ha perso solo voti ma identità: sappiamo cosa non è più, non sappiamo cosa sia nè cosa sarà»

Caro direttore,

il declino del M5s pare inarrestabile. Vi diranno che le Europee non sono le elezioni più consone a misurare le forze del movimento fondato da Beppe Grillo ed è vero -, ma il risultato del 2024, quel 9,99 per cento che Marco Travaglio ha definito «percentuale Lidl», è comunque deludente se paragonato con le tornate del 2014 (21 per cento) e 2019 (17 per cento). Se si pensa che alle politiche del 2018 aveva raggiunto il 32 per cento, si comprende bene quale sia la tendenza. Quando si inizia a parlare di restyling del nome, di «errori nella comunicazione», di «allargamento del direttivo» significa una sola cosa: crisi. E quello del M5s, a ormai quasi vent'anni dai primi post di Grillo, pare uno di quei crolli da cui è difficile rialzarsi, soprattutto perché si tratta di una crisi di identità. Cos'è, infatti, oggi, il Movimento 5 stelle? Se dovessimo giudicarlo in base alla linea del suo leader non potremmo trovare altra definizione se non quella di «partito camaleontico», un modo educato per dire trasformiste: rivoluzionario col rivoluzionario Grillo, sovranista col sovranista Salvini, moderato col moderato Letta, progressista con la progressista Schlein. «CamaleConte» è così.

Antonio Cascone

nella politica attuale bisogna essere molto prudenti nel giudicare crisi e successi.