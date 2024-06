Egregio Direttore,

c'è una cosa che non riesco proprio a capire. Viviamo un momento in cui la violenza continua ad aumentare soprattutto nei giovani, ogni giorno vediamo le nostre strade occupate da gente che si prende a pugni, sberle, bastonate... persino gli autisti di corriere hanno paura dei ragazzi che per un nonnulla li pestano... e noi votiamo al Parlamento Europeo la Salis? Che messaggio mandiamo ai giovani? Pestate pure, così andrete in Europa a 10.000 euro al mese, più indennità varie, e avrete risolto i problemi della vostra vita, altro che lavorare onestamente e rispettare la legge. È questo che vogliamo insegnare ai giovani? Che vergogna!

Giovanna Zanini

La risposta del direttore del Gazzettino Roberto Papetti

Cara lettrice,

comprendo la sua indignazione, ma se un certo numero di elettori (e non pochi: oltre 173mila) ha deciso di mandare Ilaria Salis a rappresentare l'Italia al Parlamento europeo, dobbiamo semplicemente prenderne atto. Potrà piacere o meno, ma è così. Questo naturalmente non ci impedisce di fare alcune considerazioni. Per esempio di chiederci cosa abbia mai fatto questa nuova eurodeputata per meritarsi uno dei 76 scranni che l'Italia occupa a Bruxelles.

Sappiamo che era un'assidua frequentatrice (in Italia e anche all'estero) di marce e manifestazioni di estrema sinistra antifasciste e non sempre anti-violente e che per questo già almeno in un altro caso aveva avuto qualche piccolo contrattempo con la giustizia. Oltre a ciò non molto altro.

Ignoriamo invece le sue idee, le sue competenze, i suoi obiettivi, le sue capacità dialettiche. Di fatto l'unico, vero merito riconosciuto di Ilaria Salis è quello di essere stata arrestata dalla polizia ungherese con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di un simpatizzante di estrema destra, di essere stata trattenuta a lungo in carcere senza giudizio ed essere stata poi trasportata in tribunale in catene.

Ho già scritto che considero incivile e inaccettabile il trattamento giudiziario e carcerario riservato a Ilaria Salis. Ma basta questo per diventare europarlamentare? Ed inoltre: fino a che punto è giusto usare la candidatura come grimaldello per far scarcerare un imputato in attesa di giudizio? Un fatto è certo: Sinistra e Verdi che hanno candidato Ilaria Salis hanno incassato un ottimo dividendo politico a costo zero. Ma né la sua elezione né le 170ma preferenze rendono Ilaria Salis un'eroina o una martire della libertà.