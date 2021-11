Nella scuola troppi sindacati senza alcuna rappresentanza: se nessuno interviene questo è un sistema senza futuro

Gentile Direttore,

sono il papà di un bambino di 10 anni che frequenta la Scuola Primaria di Noventa. Venerdi 12 novembre i bambini non sono potuti entrare a scuola a causa di uno sciopero indetto dal sindacato SAESE avente come motivazione: Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene ed educazione alimentare. Ho riportato testualmente quanto era presente nel comunicato inviato ai genitori. Vorrei avere il suo parere su quanto accaduto. La mia impressione è che ieri ci sia stata una interruzione di un pubblico servizio importante come la scuola e si vada a calpestare un diritto costituzionale che è quello dell'istruzione. La ringrazio per l'attenzione.

Denis Ovoli



Caro lettore,

in Italia ci sono oltre 180 (ha letto bene: cento ottanta) sindacati che operano nel mondo della scuola, 12 di questi hanno due soli iscritti, altri dieci ne hanno uno solo. Il Saese, sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia, che nel suo sito si auto definisce sindacato online o profit che opera stabilmente nel settore scolastico ed eco ambientale addirittura non risulta avere alcun iscritto. E' insomma un sindacato virtuale. Questo non gli impedisce però di indire scioperi, estesi a personale insegnante e non, anche su materie discutibili come quella dell'agitazione di venerdì scorso. Questo sciopero non era infatti indetto per chiedere aumenti di stipendio o per protestare contro novità normative, bensì per sostenere l'introduzione nella scuola di una dieta che si basa sulla teoria che ognuno di noi ha una particolare impronta genetica dovuta all'appartenenza al suo specifico gruppo sanguigno da cui deriverebbe cosa dovremmo o non dovremmo mangiare.

Una teoria, si badi bene, che non ha mai avuto riscontri scientifici. Ma che, per quanto incredibile possa apparire, diventa motivo sufficiente per indire uno sciopero delle attività didattiche a cui poi qualcuno, per convinzione o convenienza, aderisce pure. Un sistema scolastico in cui può accadere tutto questo, senza che nessuno intervenga, che futuro può avere?