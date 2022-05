All'ipotetica classifica dei padovani illustri mancano i nomi di donne che hanno fatto la storia

Egregio direttore,

mi piacerebbe conoscere il suo parere e il parere dei suoi lettori sui padovani (di nascita) più illustri. Questa la mia personale classifica: 1) Andrea Mantegna 2) Andrea Palladio 3) Ruzante 4) Ippolito Nievo 5) Tullio Levi Civita. Come sportivo Leandro Faggin.

Costantino Carbonin

Padova

Caro lettore,

è un quesito assai impegnativo il suo. Temo di non aver una conoscenza così approfondita per contestare la sua personale classifica. E in ogni caso qualsiasi nome facessi, scontenterei qualcuno. Voglio però correre questo rischio. Potrei osservare che un posto in questa sua magnifica cinquina lo meriterebbe anche il padovano Tito Livio che, con la sua Ab Urbe condita, è entrato nella ristretta schiera dei grandi storici della Roma antica. Ma sopratutto vorrei suggerirle di inserire anche una figura femminile in questa classifica di illustrissimi padovani. I nomi non mancano. Penso ad esempio ad Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima laureata al mondo, che benché nata a Venezia e discendente di una nobile famiglia veneziana seppur con molti legami patavini, al Bo' si laureò in filosofia e a Padova è sepolta. O a Gualberta Alaide Beccari che, nel 1868, fondò la prima rivista con una redazione tutta femminile che chiamò La donna e che fece diventare il più importante organo di informazione del movimento d'emancipazione femminile in Italia e fra i principali in Europa. Due donne che hanno lasciato un segno nella storia non solo padovana. Quanto allo sport, lei ha ragione: sono leggendarie le straordinarie qualità di pistard di Leandro Faggin, capace di vincere due medaglie d'oro alle Olimpiadi e numerosi campionati del mondo. Ma vogliamo dimenticare le imprese di Novella Callegaris, prima atleta italiana in assoluto a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire nel 1973 un record mondiale, negli 800 stile libero, in questo sport?