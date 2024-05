Chi sbaglia deve pagare non per il colore della sua pelle ma perché leggi e regole di convivenza lo prevedono

Caro direttore,

il 23 maggio alle ore 19,30 sono salito sul metrobus in Riviera dei Ponti Romani con destinazione capolinea a Padova. Avendo prestato servizio come volontario al Museo della Terza Armata di via Altinate, ho preso posizione nel metrobus restando in piedi nel posto destinato alle carrozzine. È a quel punto che mi sono imbattuto in una persona di pelle scura, seduto con i pantaloni parzialmente abbassati e la mano che "trastullava" nel suo inguine. Il metrobus non era sovraffollato, ma credo che quel losco individuo avrebbe fatto comunque quello che faceva, in pubblico, donne, giovani, anziani presenti, tanta era la sua prepotenza nonostante la mia divisa, nonostante lo osservassi continuamente dritto negli occhi. Semplicemente non gli importava di altri, e lui ha continuato imperterrito e oscenamente sfrontato fino a che è sceso alla fermata di Arcobaleno in Arcella. Non ho potuto chiamare la polizia per il breve tempo e perchè ero al momento l'unico bianco, purtroppo, presente in quel tratto di vettura. Ora cerco di diffondere la sua immagine ai conoscenti per renderli prudenti quando prendono il metrobus. Intanto mi convinco che diffondere il senso di razzismo è una difesa vitale contro questa invasione e contro chi sembra la tolleri.



Lettera firmata



Caro lettore,

la sua indignazione, la sua rabbia, il suo furore sono del tutto giustificati. È del tutto evidente che siamo di fronte a un comportamento incivile e intollerabile.

Ma le farò una domanda che forse lei e qualcun altro considererà un po' provocatoria: è così sicuro che episodi simili non accadessero anche in passato quando nel nostro Paese non si parlava di immigrazione e le persone di colore nelle nostre città erano una rarità? Sfogli qualche giornale degli anni 60 o 70 e non le sarà difficile trovare cronache che raccontano di atteggiamenti sessuali riprovevoli o di pubblica esposizione delle proprie virtù, magari davanti a qualche scuola, da parte di uomini di età e censo variabili, ma dall'inconfondibile carnagione bianca. La volgarità, lo scarso rispetto degli altri non dipendono dal colore delle pelle, ma dalla cultura e dalla civiltà. Il razzismo non è una difesa, ma la peggiore delle risposte, perché non fa distinguo, mette tutti sullo stesso piano non in base ai comportamenti, ma al colore delle pelle. È giusto pretendere che situazioni come quella che lei ha vissuto non si debbano ripetere e che chi si rende protagonista di certe "performance" venga punito e represso con maggiore severità di quanto accade, senza cedere a nessun buonismo multietnico. Deve essere chiaro a tutti, e a maggior ragione a chi proviene da altri mondi, che non esiste tolleranza rispetto ad atteggiamenti volgari e a una visione inaccettabile del sesso e dei rapporti fra uomo e donna. Chi sbaglia deve pagare. Ma non per il colore della sua pelle, ma perchè le nostre leggi e le nostre regole di convivenza lo prevedono.