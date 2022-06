Le tesi di Orsini? La degenerazione iper-narcisistica ha fatto molte vittime tra virologi e professori

Caro direttore,

fior fiore di studiosi, storici, professori universitari sono convinti che chi non la pensa come loro sia manipolato da sistemi informativi governativi, laddove mezzi pubblici e privati di divulgazione sono impegnati ad ospitare ogni sorta di opinione. Io non mi sento manipolato se credo più ad un Draghi per la sua storia professionale che ad un Orsini per il suo narcisismo, egocentrismo e complesso d'inferiorità, libero di esprimere le sue tesi gemelle a quelle terrapiattiste, e non di offendere l'intelligenza degli italiani, in un sistema democratico migliorabile ma non sostituibile.

Leonardo Agosti



Caro lettore,

se mi permette una considerazione di tipo personale, le dirò che, per quel che vale, siamo almeno in due a pensarla in questo modo. Forse peccherò di presunzione, ma non mi sento meno libero né ritengo di essere manipolato da qualche potere più o meno forte. perché ieri consideravo un'idiozia e una mistificazione la cosiddetta dittatura sanitaria o perché oggi ritengo che Putin sia un pericolo per l'Europa e i valori che essa, bene o male, rappresenta. Prendo atto che qualcuno ha opinioni diverse, cerco ovviamente di sostenere le mie idee e di smontare convinzioni che ritengo non solo sbagliate e lontane dalla realtà ma anche pericolose. Ma non mi sognerei mai di impedire a qualcuno di esprimerle. Certo, alcune domande me le pongo. Per esempio mi chiedo: ma è così normale che un professore universitario possa dire in tv che Hitler non voleva scatenare la seconda guerra mondiale o che un bambino può crescere felice sotto una dittatura, senza rendersi conto del valore ambiguo e distorsivo che certe affermazioni, trasferite al grande pubblico, possono avere? Poi però mi rispondo da solo. L'egolatria, ossia il culto esasperato di se stessi, è uno dei mali del nostro tempo. Forse nessuno ne è davvero immune. Ma negli ultimi due anni, complice il Covid e la guerra, questa degenerazione iper-narcisista ha fatto molte vittime tra virologi e professori. Senza dimenticare anche qualche giornalista.

