Ancora sul caso del professor Orsini: la libertà di pensiero non va confusa con i gettoni di presenza

Gentilissimo direttore

mi spiace ma ritengo il suo ragionamento contenuto nella sua risposta sul caso Orsini assai pericoloso in quanto scardina il famoso motto di Voltaire (o almeno a lui attribuito): Non sono d'accordo con la tua idea ma mi batterò fino all'ultimo affinché tu la possa esprimere. Concetto su cui si dovrebbe basare ogni principio democratico. Il prof.Orsini potrebbe risultare anche antipatico e scomodo ma che dire dei tre magi virologi o dei loro colleghi Galli e Burioni? Quante piroette e contraddizioni ci hanno somministrato a pagamento con le nostre tasse? Che dire di un primo ministro che garantisce (per decreto legge!) l'impossibilità alla diffusione del contagio e non paga pegno in nessuna sede? Per ultimo vorrei ricordare il presidente della repubblica che nell'inverno del 2021 ci ha impedito di andare ad elezioni perché c'è il virus e poi si è complimentato perché ha votato tutto il mondo. Cosa dovremmo fare? Pagare le tasse in base alle nostre simpatie? Dovremmo fare come Zelensky che mette al bando i partiti dell'opposizione perchè non schierati con il suo assetto democratico? Non sono d'accordo con la rescissione contrattuale di Orsini: pacta sunt servanda o vale solo per la moneta con cui pagare il gas russo?



Marco Panfilo

Venezia



Caro lettore, rispetto le sue opinioni, ma c'è almeno una piccola differenza tra me e lei. Anzi due. La prima: io leggo con attenzione le lettere a cui rispondo. Se lo avesse fatto anche lei con la mia risposta di ieri, avrebbe notato che ho scritto chiaramente che il professor Orsini, anche se le sue analisi su Putin e la guerra sono discutibili e in qualche caso lontane dalla realtà, deve avere tutto il diritto di esprimere le sue opinioni e le sue idee. Lo ribadisco e lo confermo. Ho solo osservato che per farlo non mi sembra necessario che la Rai versi al professore, con i soldi del canone pubblico, 2mila euro per ogni sua apparizione Tv. È un a semplice opinione, non mi sembra il caso di scomodare Voltaire. La seconda differenza: posso sbagliare nelle mie valutazioni, ma non cambio idea a seconda delle convenienze o delle mie convinzioni. Ero contrario agli interventi a pagamento sulle reti Rai di virologi e scienziati, lo sono anche per gli analisti geopolitici. Indipendentemente dalle loro simpatie per Putin, Zelensky o Biden. Tutto qui. La libertà di pensiero non va confusa con i gettoni presenza e non si misura con i cachet. Aggiungo una piccola annotazione: lei elenca nella sua lettera molte presunte violazioni dei diritti costituiti. Il suo personalissimo elenco di usurpatori delle altrui libertà è vasto ed eterogeneo, va dal premier italiano a Zelensky. Casualmente manca proprio il nome di Putin. Ma non credo sia una dimenticanza. Alcuni silenzi, come noto, sono più eloquenti di tante parole.