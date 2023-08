Il caso De Angelis: parole gravi e indifendibili, ma anche sull'omicidio Calabresi qualcuno ha detto...

Caro direttore,

il portavoce della Regione Lazio Marcello De Angelis afferma di essere sicuro dell'innocenza dei neofascisti nell'eccidio di Bologna del 2 agosto 1980, le sentenze giudiziarie sono arrivate alla conclusione opposta. Penso che De Angelis abbia sbagliato ad esternare pubblicamente la sua convinzione e lui stesso ha chiesto scusa. Forse questo incidente fa parte del lungo processo di maturazione in senso democratico di personaggi con ruoli politici che hanno un passato discutibile, ma occorre anche considerare che nessuno può essere linciato per aver espresso la propria opinione in merito a fatti così drammatici ma che presentano anche lati oscuri da chiarire, che richiederebbero, forse, ulteriori desecretazioni per fugare ogni dubbio.



Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)



Caro lettore,

ho una storia e una formazione agli antipodi rispetto a quella di Marcello De Angelis.

Ma non lo critico perchè è stato un militante neo-fascista. Ma perchè ciò che ha scritto è grave, nella forma e nella sostanza. Nella forma, perchè De Angelis ha fatto prevalere sentimenti e risentimenti personali sul rispetto e la compostezza che il ruolo che oggi occupa (responsabile della Comunicazione della Regione Lazio) impongono, a maggior ragione quando si parla della più grave strage che ha colpito il nostro Paese e su cui la magistratura si è già chiaramente espressa. Ma ciò che è peggio sono le affermazioni di De Angelis. Sul ruolo che nella strage di Bologna avrebbero avuto gli esponenti dei Nar condannati ( i neo fascisti Mambro, Fioravanti e Ciavardini) in molti, anche sinistra, in questi anni, hanno espresso dubbi. Ma De Angelis non si è limitato a questo. Ha scritto di «sapere con assoluta certezza chi sono i veri autori della strage». Senza rivelarlo ovviamente. E come se non bastasse, ha aggiunto che: «tutti lo sanno: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali. E se io dico la verità, loro mentono». Parole che vanno ben oltre la libertà di espressione e in cui si ritrova un po' di tutto: accuse gravi quanto indimostrate, allusioni, arroganti insinuazioni. Non so se per questo De Angelis, che si è poi scusato, dovesse essere fatto dimettere dal suo incarico. Certamente ha commesso gravi e ingiustificabili errori. Voglio però aggiungere una considerazione. Non sulla strage fascista di Bologna, ma su un altro grave fatto di sangue degli anni di piombo: l'omicidio del commissario Calabresi. Un assassinio su cui, come per Bologna, la magistratura ha emesso una condanna definitiva riconoscendo colpevoli il leader di Lotta Continua Adriano Sofri e altri esponenti dello stesso movimento di estrema sinistra. Tutto ciò non ha però impedito che in questi anni giornalisti e scrittori di fama, quasi sempre ex militanti di Lc, esternassero su giornali e tv a più riprese la loro ferma convinzione sul fatto che Sofri fosse innocente e che anche Bompressi e Pietrostefani e la stessa Lc non c'entrassero nulla con l'assassinio Calabresi. Non solo: anche in questo caso qualcuno di loro ha dichiarato di conoscere (senza rivelarla) la verità su quell'attentato e di non essere il solo a saperla. Domando: c'è molta differenza tra questi comportamenti e le parole di De Angelis? A me non pare. Ma non ricordo che chi oggi si è tanto indignato per le affermazioni di De Angelis, abbia fatto lo stesso con i "difensori" di Sofri e di Lotta continua.