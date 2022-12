Si può dissentire anche in modo radicale da ciò che sostiene Nordio o altri, ma senza ricorrere a espressioni offensive

Caro direttore,

ho letto sul Gazzettino la lettera del 17/12 del sig. Manaigo che critica il giornalista Travaglio direttore del Fatto Quotidiano ed i lettori di tale giornale e siccome io sono un lettore del Fatto Quotidiano che vende più di 50.000 copie al giorno, mi sento chiamato in causa e desidero rispondere come segue. Secondo me Il direttore Travaglio ha fatto solo il suo dovere criticando secondo il suo punto di vista i vari progetti di riforma della Giustizia presentati dal Ministro Nordio ed io infatti acquisto il Fatto Quotidiano proprio perchè il direttore Travaglio non ha peli sulla lingua. Inoltre il direttore Travaglio ha scritto che gli hanno detto che nella Procura di Venezia il Dott. Nordio era nominato mona che non è una parolaccia, è una tipica parola veneta non offensiva che vuol dire persona ingenua facilona quindi niente affatto offensiva. Tanto desidero dire non per difendere il direttore Travaglio che non ha certo bisogno del mio aiuto ma per cercare di spiegare un po' il senso del suo articolo.



Franco Rinaldin

Venezia



Caro lettore,

ciascuno ha ovviamente una propria sensibilità, ma le chiedo: se io in questa rubrica replicassi a lei o un altro lettore affibbiandole, nelle prime righe della mia risposta, il simpatico epiteto con cui Marco Travaglio ha etichettato Carlo Nordio, lei come reagirebbe? Con un'alzata di spalle perché, in fondo, quello non è un insulto o una parolaccia ma un innocuo buffetto tra l'altro utilizzatissimo nella parlata veneta? O invece, con buone ragioni, se la prenderebbe a male, giudicandomi, come minimo, un maleducato e un interlocutore scorretto? Ciascuno ha il suo modo di fare giornalismo e certamente non ho nulla da insegnare all'ottimo direttore de Il Fatto. Penso però, e credo di interpretare il pensiero del signor Manaigo e di altri lettori, che si possa dissentire anche in modo radicale da ciò che pensa il ministro Nordio sui temi della giustizia o dalle opinioni di qualsiasi altro esponente politico o di governo senza ricorrere a certe offensive espressioni, senza lisciare il pelo ai propri lettori con battute da avanspettacolo e senza attaccare i propri avversari distorcendo i loro nomi o ironizzando su loro difetti fisici. Se uno è convinto della forza e della giustezza delle proprie idee non ha bisogno di ricorrere a questi artifici e neppure ai sentito dire di qualche presunto amico avvocato. Non le pare?