Come insegnava Norberto Bobbio, anche oggi è meglio nutrirsi di dubbi che di certezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egr.Direttore,in questo momento di profonda confusione politica, in particolare nel Governo, tornano quanto mai interessanti e di attualità le affermazioni di personalità appena passate. Scriveva Norberto Bobbio: La nostra democrazia è minata. E i nostri rappresentanti mi fanno l'effetto di minatori incoscienti che si mettono a fumare sigarette in una miniera piena di grisou ed annotava un ulteriore aspetto : il rischio che fa correre ad un'intera nazione l'impreparazione, la superficialità, l'incoscienza di una certa classe politica. A tal proposito, R.L. Stevenson affermava : la politica è l'unica professione per la quale non si considera necessaria alcuna preparazione specifica. Dal canto suo, Indro Montanelli scriveva. Strano paese il nostro. Colpisce i venditori abusivi di sigarette ma premia i venditori di fumo e continuava Abbiamo un debole per i governanti che dicono quello che pensano. Solo vorremmo che ogni tanto pensassero a quello che dicono. Concludendo, se è vero che ogni nazione ha i governanti che si merita, è però necessario che l'onestà, il rigore, la preparazione, la serietà, la giustizia, l'impegno politico si affermino prima di tutto a partire dal basso. Solo così potremo tentare di salvare la nostra cara Italia.Caro lettore,forse con la sola eccezione della Germania, non c'è Paese dell'Occidente che non sia investito da tensioni, sconvolgimenti politici e sociali, incertezze. Scosse telluriche che si manifestano in modo diverso, ma che generano instabilità e mettono ovunque in discussione equilibri, rapporti di forza, ruoli e leadership. Il crescente distacco tra popolo ed èlite è solo uno dei sintomi di questa stagione di trasformazioni. Viviamo in realtà una stagione di cambiamenti profondi alcuni dei quali saremo probabilmente in grado leggere e comprendere nelle loro reali conseguenze solo fra qualche anno. Di fronte a questa realtà in movimento e in divenire le chiavi di lettura ereditate del passato, dalla politica all'economia, rischiano di essere scarsamente efficaci. Di trasferirci illusorie certezze o improbabili ricette. Per questo voglio di ricordare anche io una citazione di Norberto Bobbio che mi pare molto adatta ai nostri tempi: Il compito delle persone colte oggi è più che mai quello di seminare dubbi, non già di raccogliere certezze.