Perché molti di coloro che ieri erano no vax oggi sono filo Putin? Ecco alcune possibili risposte

Egregio direttore,

nonostante il bombardamento giornaliero dei media su carta e su video, sulla situazione catastrofica della convivenza pacifica mondiale, non riesco a capire tre cose: 1) Come mai i No vax, tenaci esibitori di cartelli e slogan Libertà, libertà', libertà ora sono dalla parte di Putin? 2) Se gli Usa intervengono in America Latina, in medio ed estremo oriente per difendere i loro interessi commerciali, sono aggressori ed ingerenti in Paesi che vogliono destabilizzare. Se interviene la Russia lo fa per liberare le minoranze oppresse da regimi fascisti. 3) Se Putin non vuole che le Nazioni libere facciano la coda per entrare nella Nato, perché non la smette di perseguire mire espansionistiche in Europa cercando nemici immaginari che vogliono attentare alla sicurezza del suo regime democratico e popolare?

Leonardo Agosti

Cadoneghe (Pd)

Caro lettore,

mi perdonerà se, anche per ragioni di spazio, mi soffermo solo sulla sua prima domanda. In effetti stiamo assistendo a un singolare fenomeno antropologico: molti esponenti della galassia no vax si sono trasformati, di punto in bianco, in accaniti sostenitori di Vladimir Putin. Ovviamente non mi riferisco a chi ieri nutriva dubbi sui vaccini o sulle modalità della loro gestione o a chi oggi si interroga non solo sulle responsabilità della Russia, ma anche su quelle di Nato, Usa e Europa. Parlo dei no vax militanti, dei teorici della dittatura sanitaria e del complotto ordito da poteri oscuri e che oggi difendono a spada tratta il Cremlino, accusano gli ucraini tutti di essere nazisti e l'Occidente di diffondere video e notizie false sulla guerra. Una curiosa mutazione che ha probabilmente cause diverse. Alcune sono di tipo psicologico. La teoria del complotto e la sindrome del nemico sono, a loro modo, rassicuranti e gratificanti. L'idea di una grande macchinazione mondiale che impersona il Male e che tutto spiega, dal Covid all'invasione dell'Ucraina, evita di doversi porre dubbi e cercare risposte, difende dall'incertezza. Di più: consente di autodefinirsi vittima e di avere quindi un ruolo, per quanto minimo, in uno scontro globale. Ieri politico-sanitario, oggi politico-militare. Ci sono poi ragioni più complesse: in particolare, la diffusa sfiducia nelle cosiddette èlite, i poteri forti che condizionerebbero i destini del mondo, mistificando la realtà a proprio uso e consumo. Ieri erano le Big Pharma o Bill Gates, oggi sono la Nato e il Pentagono. Questo transfert dal no vax al sì Putin produce risultati paradossali. Trasfigura la realtà. Chi prima, per il solo fatto di dover avere il green pass, tuonava contro la dittatura sanitaria, oggi non ha alcun problema a difendere un vero dittatore che non si fa scrupolo di incarcerare od uccidere chi non la pensa come lui. Chi ieri puntava il dito contro le odiate èlite, oggi è schierato a fianco degli oligarchi, che altro non sono che l'elite russa legata a Putin.