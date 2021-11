Il confronto (fuorviante) tra morti no-vax e vaccinati: non conta il valore assoluto ma il tasso di incidenza

Egregio direttore,

se volete essere precisi e fare corretta informazione dovreste dire ciò che è emerso dal rapporto del 3/11 da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. E cioè che dal 4/10 al 3/11 di quest'anno i decessi per covid sono stati 416 tra i non vaccinati e 423 (450 tenendo conto di quelli con ciclo incompleto) tra i vaccinati. Ma questo non lo direte mai.



Patrizia Ervas

Treviso



Cara lettrice,

non abbiamo alcun problema a pubblicare questi come altri numeri. Ma le cifre e i rapporti vanno letti per intero e non usati e divulgati in modo parziale o furbo per sostenere le proprie tesi. Nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità (Iss) a cui lei fa riferimento, poche righe sotto la tabella che riporta quei numeri, alla pagina 16 per la precisione, si fa notare che nel momento in cui le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura, si verifica il cosiddetto effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra vaccinati e non vaccinati, per via della progressiva diminuzione nel numero di questi ultimi. Detto in altri termini: 400 morti su una base di 35 milioni di vaccinati non sono la stessa cosa di 400 morti su una base di 3 milioni di non vaccinati.



È un banale principio matematico. Infatti più che i numeri nudi e crudi, è il cosiddetto tasso di incidenza o di decesso che va considerato. Cioè il rapporto tra i morti di Covid e il numero di vaccinati e di non vaccinati. E qual è il tasso di incidenza nel nostro caso? La risposta ce la dà lo stesso rapporto dell'Iss che lei cita. Basta aver la pazienza di arrivare a pagina 17 e soffermarsi laddove si afferma che, per quanto riguarda ad esempio gli over 80 i morti non vaccinati sono, in proporzione, dieci volte di più rispetto ai vaccinati. E in fasce di età più basse l'indice è ancora più elevato. Immagino che questi numeri non la smuoveranno dalle sue granitiche convinzioni. Ma non era questo il mio intento. Mi basta sottolineare che chi fa un uso improprio dei dati e chi nasconde le cifre non siamo noi.