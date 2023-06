La morte di Silvio Berlusconi, le polemiche e la lezione sbagliata di una insegnante

Egregio direttore,

la mia coscienza di cittadina e di insegnante di una scuola pubblica italiana m'impone di "fare la mia parte" e di voler affermare che quella bandiera a mezz'asta che il nostro Ministero ha disposto con una circolare di esporre in tutte le scuole d'Italia non è in mio nome. Ci tengo a ricordare che il "lutto nazionale" è una cosa ben diversa dai "funerali di stato" (regolati dalla n. alla legge n. 36 del 7 febbraio 1987). Il lutto nazionale, è, invece, deciso, di volta in volta, a discrezione del governo e prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere negli edifici pubblici, e l'aggiunta di due strisce di velo nero sulle bandiere esposte all'interno e viene dichiarato solitamente per eventi di particolare gravità (come i disastri naturali). E nella storia della Repubblica non era mai successo che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio. Voglio, perciò, esprimere la mia totale adesione l'azione e le parole di Tommaso Montanari che, in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi, come rettore dell'Università per stranieri di Siena si è assunto la responsabilità di non esporre nella sua Università la bandiera a mezz'asta dichiarando: "...è vero che Berlusconi ha segnato la storia, ma lo ha fatto lasciando il mondo e l'Italia assai peggiori di come li aveva trovati. Dalla P2 ai rapporti con la mafia via Dell'Utri, dal disprezzo della giustizia alla mercificazione di tutto (a partire dal corpo delle donne, nelle sue tv) (...) In questo, e in moltissimo altro, Berlusconi è stato il contrario esatto di uno statista, anzi il rovesciamento grottesco del progetto della Costituzione."

Renata Mannise

Liceo "Benedetti Tommaseo"

Venezia



Cara lettrice,

ho letto con attenzione la sua indignata presa di posizione.

Non ho alcun problema a pubblicarla, anche se non le nascondo le mie perplessità. Non entro nel merito delle sue considerazioni. Ma non pensa che la sua coscienza e soprattutto il suo ruolo di insegnante, che lei ha voluto sottolineare ed evidenziare, avrebbero dovuto consigliarle, in un momento come questo, una visione meno ossessivamente partigiana della realtà e della figura di Silvio Berlusconi? E non pensa che la sua coscienza e il suo ruolo avrebbero dovuto suggerirle di scendere dalla cattedra delle sue certezze e mettere da parte, almeno per un paio di giorni, la sua irriducibile avversione politica nei confronti di un uomo che, le piaccia o meno, ha segnato come pochi altri la storia, non solo politica, di questo paese? Mi permetta la franchezza: lei scrive di "voler fare la sua parte". Credo che l'avrebbe fatta meglio osservando un rispettoso e civile silenzio. Da parte di un'insegnante sarebbe stata una lezione più apprezzabile.