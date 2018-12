Nessuna disinformazione: quando il governo fa scelte giuste lo scriviamo, ma se sbaglia lo critichiamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,ho già avuto modo di osservare che il suo giornale non perde occasione per criticare l'operato del governo in carica oppure per enfatizzare qualche disaccordo tra i ministri: ma possibile che questi giallo-verdi (più i gialli che i verdi) non riescano a fare nulla di buono? Quando riusciremo a leggere sul Suo giornale un piccolo giudizio positivo su una qualsiasi misura fatta da questo governo? Ieri penso però che si sia passato il limite. A pag. 8 del Gazzettino, incastonato nel mezzo di una notizia tutto sommato positiva (allontanamento del rischio della procedura UE) è stato inserito un trafiletto dal titolo Il Prezzo. Niente di più falso, fuorviante e vergognoso e appartenente alla strategia della disinformazione. Pazienza se Tajani, Gelmini e company da mesi, come dischi rotti, rilasciano interviste addossano al governo la perdita dei risparmi degli italiani, fa parte del gioco delle parti. Ma il suo giornale! Qualche dato corretto. Il mercato azionario italiano (come tutti gli altri in Europa) è un mercato satellite di quello americano. Dal 31 maggio il Msci Usa ha perso il 2,27% e lo Standard&Poor il 2% ma dal 1° ottobre il Dow Jones ha perso il 9% e il Nasdaq oltre il 12%. In Europa (non credo sia colpa dei giallo-verdi) il Dax tedesco dai massimi di fine gennaio ha perso quasi il 20% mentre il Ftse Londra dai massimi di inizio maggio ha perso quasi il 13%. Riferendomi infine alle date in cui è scoppiato il bubbone giallo-verde dal 4 marzo Il Msci Europe ha perso il 11,63% e dal 31 maggio è sotto del 10,74%. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario le cose non sono andate meglio in tutto il mondo per effetto dell'aumento dei tassi di interesse (ancora colpa degli Usa) e in Italia c'è stata l'aggravante dello spread (finalmente è colpa dei giallo-verdi). Sono sicuro che avrà la correttezza di pubblicare questi dati.Caro lettore,nessuna disinformazione: quando il governo, come sull'immigrazione, la sicurezza o i rapporti con la Ue, ha agito in modo efficace, lo abbiamo detto e sottolineato. Non solo. Sin dall'inizio, al contrario di altri organi di stampa, non abbiamo avuto alcun atteggiamento pregiudiziale nei confronti della coalizione giallo-verde e abbiamo anzi sostenuto il diritto-dovere a governare e far valere il ruolo dell'Italia in Europa, da parte delle forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni di marzo. Quando però il governo o suoi ministri, come accade per esempio sulle infrastrutture, sostengono posizioni che giudichiamo sbagliate o contrarie agli interessi del Paese, lo scriviamo. E ugualmente facciamo se emergono contrasti dentro il governo. Senza enfatizzare. Anche perché non serve: ci pensano da soli i ministri, con loro dichiarazioni, a fornirci quotidianamente materiale in abbondanza. Quanto ai numeri, potrei farle notare che dall'inizio dell'anno la Borsa di New York di cui, come lei afferma, noi siamo un satellite, ha perso lo 0,43% (Indice S&P 500) mentre Piazza Affari ha dilapidato il 13,27%. Ma non voglio giocare sulle cifre e sulle date. Ben difficilmente si può negare una stretta correlazione tra l'andamento dei mercati e le scelte del governo. La riprova è quanto accaduto ieri: la notizia di un possibile accordo sul rapporto deficit/pil tra Italia e Ue ha fatto guadagnare alla Borsa di Milano l'1,91%. Purtroppo però negli ultimi mesi le notizie giudicate poco rassicuranti dai mercati finanziari hanno nettamente prevalso su quelle positive e questo ha avuto un prezzo per il sistema Italia. Un costo, che si può recuperare, ma che la Fondazione Hume ha calcolato in 244 miliardi. Personalmente credo che una manovra finanziaria con un deficit anche vicino al 2,4% ma più orientata agli investimenti e meno alla spesa e all'assistenzialismo di quella presentata dal governo, avrebbe avuto un impatto assai meno negativo. Naturalmente lei è libero di giudicare fuorviante e vergognosa questa mia opinione.