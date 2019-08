In democrazia sono gli elettori che decidono la politica migratoria, non le Ong

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro DirettoreLe dichiarazioni della vicepremier spagnola Carmen Calvo, secondo cui la nave salva profughi Open Arms avrebbe deciso di dirigersi comunque verso un porto italiano, nonostante i colloqui in corso fra il Governo spagnolo e quello di Malta, e da ultimo il rifiuto di approdare ad Algeciras o Minorca, spiegano al di là di ogni dubbio che lo scontro in atto fra le Ong ed il Governo Italiano è di tipo politico. Queste Organizzazioni vogliono scientemente farsi beffe delle leggi del nostro Stato, irridere i regolamenti che disciplinano l'immigrazione, e aggirare le norme che provano a distinguere fra profughi e clandestini. C'è da augurarsi che non veda la luce un Governo 5Stelle-Pd-Leu, perché ci ritroveremmo a breve con flottiglie di navi di salvatori impegnate a traghettare migliaia di presunti profughi verso le nostre coste.Caro lettore,lei ha ragione ma non serviva Open Arms per comprendere che sull'immigrazione e l'accoglienza è in corso una battaglia politica che ha come principale obiettivo non solo quello di far arrivare sempre e comunque in Italia i richiedenti asilo provenienti dall'Africa, ma mettere in difficoltà il governo italiano e contrastarne la linea di blocco degli sbarchi. Le Ong, sostenute più o meno esplicitamente da alcuni Paesi, sono in prima linea in questa offensiva perchè sostengono la linea delle porte aperte ai migranti e di conseguenza non vogliono che una posizione come quella italiana si affermi e prenda piede. La combattono in ogni modo, come abbiamo visto. Naturalmente esiste una visione diversa della politica dell'immigrazione da quella del governo attuale. Ed è una politica non meno legittima. Ma per essere applicata dovrebbe essere approvata dagli elettori. Sono loro che decidono. Non le Ong o i loro sostenitori. Il punto è questo. E si chiama democrazia.