Meloni gioca la partita europea cercando di far pesare il ruolo "politico" dell'Italia, senza rassegnarsi ai diktat

Egregio direttore,

possiamo dire che finalmente, grazie alla Meloni, nelle decisioni riguardanti i regolamenti e gli accordi europei, l'Italia difende prima di tutto gli interessi nazionali, come da sempre hanno fatto Germania e Francia? Vorrei anche dire al sig. Tajani e company che se si è al governo del paese il non manifestare il proprio pensiero su questioni importanti significa, di fatto, far decidere ad altri e quindi è mancanza di responsabilità.



Pietro Spera



Caro lettore,

anche se più di qualcuno non sarà d'accordo, certo che si può dire.

E mi pare che la sua stringata ed essenziale analisi fotografi ciò che è avvenuto in questi giorni. Naturalmente si può essere o meno d'accordo con le scelte fatte dal governo Meloni. O la si può pensare come il ministro dell'Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti, il quale, nelle sue vesti di interlocutore diretto della Commissione Ue sulle questioni economiche, avrebbe preferito che il Mes fosse approvato, ma ha anche precisato: «Ho capito che non era aria, e non solo per ragioni economiche». E il punto è proprio questo. Giorgia Meloni ha impostato la sua politica estera e in particolare i rapporti con l'Europa in modo diverso da tutti i governi di ogni colore che l'hanno preceduta e che oscillavano spesso tra l'euro scetticismo e l'euro appiattimento. Meloni non dispone del bagaglio di relazioni e del personale carisma internazionale di Mario Draghi, quindi usa altre armi: gioca senza incertezze o riserve la partita europea cercando però di far pesare il ruolo "politico" dell'Italia, senza rassegnarsi ai diktat né sottomettersi alle ragion di stato di equilibri consolidati. Anche a costo di irritare Bruxelles e qualche importante cancelleria. Solo il tempo ci dirà se questa strategia si rivelerà o meno vincente ed efficace. Ma pare evidente che il voto contrario alle modifiche del Mes sia una chiara conseguenza di questa scelta. Meloni non ha affatto gradito il blitz di Germania e Francia sul nuovo patto di stabilità europeo e, con il no al Mes, ha subito mandato una risposta a Berlino e a Parigi. Della serie: non pensiate di poter fare quello che volete. Un azzardo? Una sfida troppo rischiosa per un Paese ad alto debito pubblico come l'Italia? Saranno i prossimi mesi a dirlo. Ma la direzione di marcia del governo Meloni, da questo punto di vista, appare abbastanza chiara.

Ps. Un sereno Natale a tutti voi lettori e grazie per i vostri contributi a questa rubrica.