L'atlantismo della Meloni secondo la Pravda? Non corriamo dietro ai giudizi dei russi

Caro direttore,

per la nota teoria del a chi giova, l' articolo comparso sulla Pravda di Mosca che critica la Meloni per la sua posizione filo atlantista, giova più alla Meloni stessa che allo schieramento contrario. Motivo: accreditarsi le simpatie ed il voto di quegli indecisi vicini alle pozioni atlantiste. Ho l'impressione che la Russia giochi intelligentemente le sue carte per condizionare le nostre votazioni. È chiaro che per Putin e i suoi oligarchi, è meglio avere in Italia alla guida del Governo una Meloni che un Draghi o comunque persone vicine alle sue posizioni.

Aldo Sisto

Mestre



Caro lettore,

capisco perfettamente che Giorgia Meloni non incontri le simpatie di molti. Ma mettiamoci d'accordo: se la Meloni (o qualsiasi altro leader politico) fosse stata elogiata dalla Pravda sarebbe scoppiato il finimondo e gli avversari politici l'avrebbero attaccata ad alzo zero: ecco quali sono i veri legami internazionali della leader di FdI. Poiché invece la Pravda critica la Meloni perché troppo atlantista e filo occidentale non va bene lo stesso: è il gioco delle parti, la Pravda scrive queste cose perché, in realtà, vuol favorire la Meloni accreditandola sul piano interno e internazionale come una nemica dei putiniani. Capisco il clima da campagna elettorale ma cerchiamo di mantenere la necessaria serenità di giudizio. Inoltre mi chiedo e le chiedo: ma è davvero così importante quello che scrive la Pravda? In questa campagna elettorale, a destra come a sinistra, ogni giudizio o ogni titolo che appare sulla stampa estera dedicato al voto italiano viene enfatizzato oltre misura e usato contro gli avversari. A me pare davvero un approccio provinciale. Da periferia dell'impero. Da Paese che è alla costante ricerca di legittimazioni. Eppure argomenti per discutere non mancano, proposte su cui confrontarsi e su cui giudicare questa o l'altra forza politica, questo o l'altro leader, ce ne sono in abbondanza. Non serve guardare ogni giorno con la lente d'ingrandimento la stampa estera per trovare conferma alle proprie convinzioni.