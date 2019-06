Chi critica Salvini dovrebbe anche interrogarsi sulle ragioni del suo successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio Direttorepremettendo che da anni leggo il Gazzettino, soprattutto la pagina riservata ai lettori, sono a chiederle se non sia giunto il momento di criticare, quando è giusto farlo, anche il potente di turno? Prendiamo la risposta che lei ha dato a un lettore su Lettere e Opinioni del 2 giugno scorso. «Perché il cardinale Krajewski, senza volerlo, è stato un grande elettore di Salvini». A mio modesto parere oltre a rispondere chiamando in causa il cardinale in questione, è giunto il momento di fare qualche critica a chi dovrebbe intervenire e non lo fa. Mi sembra che mantenere l'ordine pubblico sia uno dei compiti del ministero degli interni. Ecco, penso che oltre al sopracitato cardinale, Salvini sia aiutato anche da chi non fa presente che Costituzione, leggi, e promesse elettorali, vanno rispettate e mantenute.-- --Caro lettore,di Salvini non mi piace l'uso ostentato dei simboli religiosi. Non mi convincono talune scelte di politica economica come la flat tax, almeno finché non capirò come possa essere finanziata una misura fiscale di questo tipo. Non apprezzo dichiarazioni estemporanee sul superamento del tetto del 3% che hanno come effetto principale quello di far salire lo spread. Devo continuare? Non credo che serva. Proprio questa pagina è la dimostrazione che non abbiamo problemi a criticare chiunque, potenti e meno potenti, e neppure ad ospitare opinioni negative nei confronti di chi governa o di sta all'opposizione. Ma credo che chi fa il nostro lavoro debba, innanzitutto, cercare di comprendere e di far comprendere i fenomeni. E Salvini, che ha portato la Lega dal 4 al 34 per cento dei voti, facendone il primo partito italiano, un fenomeno politico lo è sicuramente. Piaccia o non piaccia. Se chi lo osteggia, invece di limitarsi ad attaccarlo a testa bassa, si interrogasse, anche con qualche sussulto autocritico, sulle ragioni del suo successo politico, forse farebbe un miglior servizio alla propria causa.