Ancora sulla strage della Marmolada: la montagna non ha bisogno di divieti o di nuove regole, va solo rispettata

Egregio direttore,

grazie per la sua risposta di ieri. In questo fiume di parole che non si arresta neppure di fronte alla morte, scopriamo che siamo circondati da centinaia di esperti di montagne, ghiacciai e alpinismo. Tutti parlano, tutti criticano, tutti emettono giudizi. C'è anche chi vuole vietare l'accesso alle montagne e forse chissà bandire l'alpinismo. Che tristezza, per non dire altro. Preghiamo invece per chi domenica ha perso la vita.



Paolo Frasson



Belluno

Caro lettore,

di fronte a una tragedia è inevitabile che scatti la caccia a qualche responsabile, chiunque esso sia. Che qualcuno, spesso con scarsa cognizione di ciò di cui parla, invochi nuove e non meglio definite regole. Che i leoni da tastiera si scatenino sui social emettendo giudizi e sentenze. Certo, per chi ha perso un amico, un famigliare, un compagno di salite e di escursioni è difficile accettare un evento così tragico e insieme imprevedibile come ciò che domenica è accaduto in Marmolada. Ma parlare di imprudenza o di impreparazione, non è solo sbagliato e superficiale, è anche offensivo per chi ha perso la vita. Basta guardare le foto delle vittime, alcune scattate proprio prima dell'ultima, fatale discesa: erano tutti equipaggiati con materiale tecnico, non erano arrivati lì in scarpette e pantaloncini, alcuni erano anche guide alpine. Conoscevano la montagna e le sue regole, la rispettavano. Purtroppo l'altro ieri, su quella via normale percorsa ogni anno da centinaia di escursionisti e alpinisti, siamo stati messi di fronte non solo a qualcosa di imprevedibile ma anche a una terribile catena di tragiche coincidenze. Era domenica, cioè il giorno più frequentato. Erano le 13.30, cioè l'orario in cui molti, dopo aver raggiunto la cima, scendono a valle. Le previsioni meteo davano tempo stabile. In condizioni diverse, in un altro giorno della settimana o tre ore più tardi, quell'enorme blocco staccatosi dal ghiacciaio avrebbe avuto conseguenze ben diverse. Oggi non conterremmo così tanti morti e non assisteremmo neppure a tanti inconcludenti dibattiti. Nel luglio 2016 su un'altra montagna simbolo delle Dolomiti, il Pelmo, ci fu un enorme frana sul versante cadorino che investì anche il sentiero della Val d'Arcia, molto frequentato (assai più della via normale della Marmolada) da chi fa quotidianamente il periplo dei questa celebre montagna. Per fortuna era un venerdì e, soprattutto, il crollo avvenne nella notte. Non ci furono vittime, solo danni al sentiero che venne chiuso per un certo periodo e poi regolarmente riaperto. I giornali locali ne parlarono, ci si interrogò su questi fenomeni sempre più frequenti sulle Dolomiti, ma a nessuno passò per la testa di emettere sentenze, di distribuire critiche a destra e manca, o di proporre l'istituzione di non si capisce quali nuove regole l'introduzione di divieti per chiusura, perenne o limitata ad alcuni periodi, delle montagne o del solo Pelmo. Forse dobbiamo semplicemente accettare il fatto che non è possibile addomesticare la natura, né governarla. Bisogna solo rispettarla e certamente non lo stiamo facendo come sarebbe necessario. Sapendo però che la natura è sempre e comunque più forte di noi.