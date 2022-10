Il nuova mantra no vax: aumentate le morti improvvise per colpa dei vaccini. Ma la realtà è esattamente opposta

Egregio direttore,

sulle strade molte persone muoiono a causa di incidenti, tamponamenti o ribaltamenti fuori strada anche di camion e bus La cosa che fa pensare è che quasi sempre le persone coinvolte perdono la vita istantaneamente. Sempre successo ? Sì, ma non con queste frequenze. Poi il problema di giovani trovati morti nei loro letti o in casa. Sempre successo ? Ma non con queste frequenze. Infine un numero enorme di persone che contraggono problemi gravi che si sviluppano dal cuore al cervello, polmoni, paresi, fuochi improvvisi circolatori, senza un perché ! So che è vietato parlarne e analisi profonde sulle cause vengono evitate, ma per quanto tempo o meglio quanti decessi devono accadere perché si indaghi sui contenuti di quelle cure anti covid che chiamano vaccini e non lo sono e perché trovino spazio nella stampa e i migliaia di decessi e reazioni gravi causati dai cosiddetti vaccini anti Covid? Lascio alla sua libera coscienza le conclusioni.

Mario Pasetti



Caro lettore,

non c'è nessun divieto ad affrontare questo o altri argomenti. E lo prova il fatto non solo che pubblichiamo la sua lettera, ma che esistono autorevolissimi studi che smentiscono ciò che lei, senza peraltro fornire un solo dato o qualche riferimento scientifico, sostiene. Mentre infatti non c'è traccia alcuna delle migliaia di morti o reazioni gravi a causa dei vaccini a cui lei fa disinvoltamente riferimento, uno studio dell'Imperial College di Londra pubblicato dalla rivista The Lancet e basato sui dati provenienti da 185 paesi, ha calcolato che la vaccinazione anti Covid ha evitato tra fine 2020 e tutto il 2021 circa 20 milioni di morti. Ha letto bene: 20 milioni, un terzo degli abitanti del nostro Paese. So che questo non modificherà le sue incrollabili certezze, ma la mia libera coscienza mi impedisce di non considerare un dato di questo genere. Lo stesso vale per l'altro recente mantra del pensiero no vax: il presunto aumento delle morti improvvise soprattutto di origine cardiache e in particolare fra giovani vaccinati. La tesi, ripetuta in modo ossessivo nel tentativo di renderla più credibile, e' sempre la stessa: ci sarebbe stato un numero enorme (aggettivo di forte impatto ma quanto mai generico) di persone che, dopo essere state vaccinate, hanno perso la vita per cause misteriose o contratto patologie gravi quanto inspiegabili. Anche in questo caso non c'è alcun riscontro scientifico o dato preciso a supporto di queste tesi diffuse a piene mani. E ancora una volta la realtà è diversa e più forte delle opinioni. Purtroppo ogni giorno solo in Italia muoiono circa 170 persone per malattie cardiache improvvise. Ma non risulta che, ne in Italia ne in altri Paesi, ci si stato un incremento di questo tipo di decessi negli ultimi due-tre anni. In alcuni paesi come la Gran Bretagna, sono aumentate le morte giovanili, ma per altre ragioni, come l'uso di droghe. Al contrario è provato che in chi contrae il virus aumenta di sei volte il rischio di miocarditi. Questo mi dice la mia libera coscienza.