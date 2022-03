Mala o Mafia del Brenta? Le definizioni sono importanti. Ma lo è ancor di più fare buona informazione

Egregio direttore,

sono Michela Pavesi, zia di Cristina, morta nel 1990 per mano della banda di Maniero. Nel suo giornale, ed in altri, purtroppo, si continua a scrivere Mala del Brenta. Il termine corretto è Mafia del Brenta. Lei me lo insegna, che c'è una differenza semantica tra i due termini. Cristina è vittima di mafia. Cosa cambia? Dicendo mala disconosciamo il grande lavoro del giudice Francesco Saverio Pavone (centinaia di interrogatori e anni sotto scorta) e il fatto che Cristina sia una vittima senza giustizia. Hanno avuto 3 mesi di carcere per la sua morte. La giustizia ha pensato fosse meglio così, altrimenti Maniero non avrebbe, forse, permesso che la sua banda fosse sgominata. Il dott. Pierluigi Granata, a Palazzo Ferro Fini, quando il 23 febbraio, abbiamo presentato il libro 'Cristina seme di speranza' ha affermato che mia nipote è vittima senza giustizia per ragion di Stato. La casa di Maniero è un bene confiscato, dato in gestione al Comune di Campolongo, intitolato casa delle associazioni Cristina Pavesi e, come lei sa bene destinato ora ad accogliere profughi ucraini. A parer mio il fatto che si continui a dire mala è che il tranquillo e laborioso Nordest fatica a riconoscere una mafia autoctona. Per chiarezza, per amore di verità, le chiedo che, nel suo giornale, quando si parla di Maniero e della sua banda si usi la parola mafia. Non è un capriccio: è la verità!

Michela Pavesi

Cara lettrice,

lei ha ragione: la sentenza della Corte d'Assise del 1 luglio del 1994 ha riconosciuto e certificato che la banda Maniero era una mafia. Delle 79 condanne emesse in quell'occasione 21 furono per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ma non le sfuggirà che tra i giornali e le sentenze giudiziarie c'è una qualche differenza di linguaggio. I quotidiani in particolare hanno l'esigenza di farsi capire a un vasto pubblico e non c'è dubbio che tra la definizione Mafia del Brenta e Mala del Brenta sia quest'ultima, assai più dell'altra, a rimandare con maggiore immediatezza e chiarezza alle gesta criminali di Maniero e dei suoi accoliti. È solo per questa ragione che talvolta parliamo di Mala del Brenta. Non c'è da parte nostra alcuna volontà di negare il carattere mafioso della Banda Maniero né di rimuovere alcunché. Non lo abbiamo fatto nel passato, non lo facciamo oggi nè con la ex Mala del Brenta nè con le altre mafie radicatesi a Nordest. Quanto a un grande magistrato come Francesco Saverio Pavone, mi lasci ricordare che il Gazzettino, e lo dico senza averne merito alcuno visto che allora non ero il direttore, è stato l'unico giornale a seguire dal 1986 passo per passo l'evoluzione della Banda Maniero, quando in molti, con l'eccezione appunto di Pavone, sostenevano fosse poco più di una banda di ladri di polli. E Pavone è stato difeso da questo giornale quando, proprio per l'inchiesta sulla Mala del Brenta, fu oggetto di attacchi anche all'interno della magistratura.