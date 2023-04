La crisi di Macron, un presidente vissuto come un monarca ma privo della leadership e del consenso necessari

Caro direttore,





Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)



Caro lettore,

la dottrina Mitterand è l' infelice e anacronistica eredità di un Paese che si è sempre considerato - per molti aspetti a ragione - la patria dei diritti, senza rendersi conto che, nella sua incapacità di rinnovare questa grandeur libertaria, rischia di apparire in realtà la patria dell'ingiustizia certificata dalla legge. Com'è accaduto appunto nel caso dei terroristi italiani fuggiti e protetti oltralpe. Ma la crisi che attraversa la Francia è assai più profonda di quello che quella vergognosa sentenza della Cassazione lasci intendere. È la crisi di un sistema e di un assetto istituzionale che non sono più in grado di rispondere alle domande, alle tensioni e alle discontinuità di una società complessa. Le ruvide manifestazioni contro la riforma delle pensioni, ultimo atto di una lunga fase di rivolte iniziate con i gillet gialli, sono il segnale evidente di questo clima. In fondo oggi la Francia è un paese che non ha una vera maggioranza politica ma neppure una vera opposizione. Ha un presidente che viene vissuto più come un monarca, ma è privo del consenso e della leadership necessarie per essere tale e imporre le sue scelte. In questo cortocircuito politico le piazze e i nuovi populismi dilagano, hanno il sopravvento fino a bloccare il Paese. Una paralisi interna che si riflette anche sul piano internazionale. Con l'uscita di scena della Merkel, le difficoltà di Macron a ripristinare un asse in Europa con la Germania sono evidenti. L'attivismo del presidente francese sul fronte russo-ucraino (chi non ricorda le telefonate in serie di Macron a Putin?) si è rivelato del tutto inconcludente. Come inefficace è apparsa la politica francese nella delicata area nordafricana dove Parigi ha sempre esercitato una forte influenza. E non è un caso che proprio su questo fronte, dopo le recenti frizioni, c'è stato il riavvicinamento con Giorgia Meloni. Un segnale di consapevolezza. Positivo, ma anche significativo della debolezza del presidente francese.