Dalle trattative di governo esce un M5 diverso meno movimento anti-sistema e più partito

Caro Direttore,vedo la disperazione negli occhi dei Cinque Stelle. Se non riescono a fare il Governo con il PD e buscano una seconda scoppola in Friuli, il movimento si scioglierà come neve al sole. Se poi Renzi riesce ad entrare nella roccaforte grillina, il suo cavallo di Troia farà strage di iscritti, vanificando le ultime velleità rivoluzionarie di un partito nato dal nulla è rimasto una bolla di sapone in mano ad un bambino.Caro lettore,sarei più prudente sui destini futuri del Movimento 5stelle. Certamente la determinazione con cui di Di Maio punta al governo rischia di far perdere a M5s un po' di consensi. Lungo la strada che (forse) conduce a Palazzo Chigi il Movimento potrebbe veder evaporare un po' dei voti di protesta. Forse gli effetti della svolta governista grillina si vedranno già lunedì con lo spoglio dei risultati elettorali in Friuli Venezia Giulia. Ma anche se dalle urne friulane dovesse uscire un risultato deludente, occorre tener conto che il successo di M5s trae origini da un profondo malessere che attraversa la società italiana, in particolare al Sud, e da una radicale, e non ancora conclusa, trasformazione del mondo politico. Per questo non credo che basterà qualche passo falso di Di Maio o qualche repentina retromarcia sui programmi a segnare il declino definitivo dei pentastellati. Ma è probabile che dall'attuale fase politica, comunque essa si concluda, esca un M5s diverso nei connotati, nelle strategie e nelle parole d'ordine. Meno movimento e più partito. Più istituzionale e meno anti-sistema. Si tratterà di vedere come questo M5s riveduto e corretto, tutto votato alla conquista dei posti di comando, riuscirà a mantenere i consensi raccolti sparando a zero sul sistema dei partiti e promettendo redditi di cittadinanza.