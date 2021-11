Un lettore propone: facciamo come in Austria, se ci sarà un altro lockdown valga solo per i non vaccinati

Gentilissimo Direttore,

sono allarmato dal fatto che potremmo ritornare alla zona gialla-arancione-rossa. Sarebbe una vera asfissia della libertà. Ritengo che tutto ciò sia l'evoluzione del comportamento scellerato dei No Vax. Gli antichi dicevano Libertas non est licentia. Il significato è lampante, non bisogna essere latinisti per intuirlo. Spero vivamente che solamente i non vaccinati per scelta saranno costretti a rispettare le rigidissime regole che saranno imposte dalle autorità se i contagi cresceranno. E che le misure contro costoro siano draconiane. Spero che il Governo su questo faccia chiarezza.



Beniamino Nargi

Mestre-Venezia



Caro lettore,

l'allarmismo spesso non è una buona medicina. Ma le sue preoccupazioni non sono affatto infondate. Il numero di contagi di Covid in Europa continua infatti a crescere e il vecchio continente è in questo momento la regione con il più alto tasso di contagi nel mondo: in media 192 ogni 100mila persone. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha espresso il timore che in Europa la quarta ondata del virus potrebbe portare ad altri 500mila morti entro febbraio. Numeri che parlano da soli. Ci sono del resto situazioni che generano molta preoccupazione. È il caso della Germania che nei giorni scorsi ha registrato in sole 24 ore 33.949 casi, il record dall'inizio della pandemia, e 169 decessi. Va però anche detto che, in questo contesto, l'Italia è insieme alla Spagna e al Portogallo in condizioni assolutamente migliori. Soprattutto per ciò che riguarda il numero di ricoverati gravi negli ospedali e di decessi. Merito, spiegano gli esperti, dell'alta copertura vaccinale che consente, pur a fronte di un incrementi di contagi, di limitare le conseguenze più gravi del virus. Ciò che non accade invece in alcuni Paesi dell'Est Europa, come ad esempio la Romania, dove la copertura vaccinale è molto bassa e dove, il 5 novembre, in sole 24 ore si sono registrati ben 591 decessi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. In questo clima la vicina Austria, che ha un indice di contagi dieci volte superiore al nostro, ha deciso da ieri di escludere dalle attività pubbliche chi non è vaccinato o non è immunizzato naturalmente. In altre parole non basterà farsi il tampone per andare a teatro o a ristorante. E per far rispettare questo divieto il governo ha schierato migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Una strada che anche l'Italia, come lei auspica, potrebbe percorrere se i contagi aumentassero in modo esponenziale? Considerate le dimensioni e le caratteristiche sociali del nostro Paese, non credo che una simile misura sarebbe così facile da applicare. Ma non è da escludere. Certo, sarebbe meglio che non arrivassimo a quel punto. Ma questo dipende molto da coloro che ancora non si sono vaccinati.