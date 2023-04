Calenda e Renzi litigano, poi magari faranno la pace: ma le loro ormai sono strade separate

Caro direttore,



A.C.

Padova



Caro lettore,

i matrimoni d'interesse in politica non sono un'eresia, ma una condizione spesso necessaria. Perché la politica si nutre di sintesi, di accordi, di alleanze fra opzioni, strategie e personalità diverse. Come sono certamente quelle di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Che i due fossero destinati a una convivenza un po' problematica era scritto. Troppo distanti e insieme troppi simili per poter percorrere un lungo tratto insieme senza incorrere in qualche bisticcio o senza cedere alla tentazione di qualche sgambetto. Solo un successo elettorale indiscutibile avrebbe potuto appianare e silenziare differenze caratteriali e contrasti politici. Ma poichè dalle urne, dopo il risultato le elezioni di settembre, per i due e per il loro Terzo polo sono arrivate quasi solo delusioni, era inevitabile che si giungesse a una resa dei conti. Sul partito unico, sui ruoli, sui soldi e via discutendo. Vedremo se alla fine si consumerà una rottura o se i due poi ci ripenseranno e firmeranno una tregua armata o un trattato di pace. La sensazione comunque è che, in ogni caso, Calenda e Renzi abbiano preso strade irrimediabilmente diverse. Non tanto e non solo sul piano delle strategie politiche. Quanto piuttosto su quello delle scelte personali. Calenda resta convinto del suo progetto di un Terzo Polo che lo veda come leader e che sia capace di sottrarre forze e consensi al centrodestra e al centrosinistra. Uscito malconcio e deluso dalle amministrative il capo di Azione punta a rifarsi con le Europee. L'elezione di Schlein a capo del Pd e l'incerto orizzonte di Forza Italia lo rendono sempre più convinto della bontà del suo (ambizioso) progetto. Renzi, poco propenso per carattere ed ego a sottostare a chiunque, sembra invece poco interessato a tutto questo. Appare deciso piuttosto a ritagliarsi un ruolo da solista e da "one man show" della politica italiana. Con un occhio alle sue remunerative attività di conferenziere e l'altro al suo nuovo ruolo di direttore di giornale e allo scacchiere della politica nazionale Pronto a fare le sue mosse, senza vincoli di partito e con grande libertà di movimento. Insomma Polo Matteo, più che Terzo Polo.