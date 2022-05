Liste di attesa e i furbetti del pronto soccorso

Ho letto l’articolo sul Gazzettino on line di sabato 21 maggio sui furbetti che si presentano al pronto soccorso per fare esami anticipati rispetto alle liste d’attesa eterne! Penso che per dovere di cronaca io debba dirvi la mia esperienza! Sono in lista d’attesa per un intervento dall’agosto 2020 presso l’ospedale di San Vito al Tagliamento, qualche mese fa ho telefonato al reparto in cui programmano gli interventi per chiedere informazioni visto il protrarsi del tempo e per risposta ho ricevuto: “si rivolga al pronto soccorso che se sarà il caso le danno l’urgenza”!!!! Visto il tipo del mio intervento non l’ho fatto ma mi sembrava giusto dire che ci sono anche altre versioni!