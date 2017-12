Cortina, dopo il caos l'inconsapevolezza della figuraccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro direttoreanch'io l'altro giorno ho dovuto fare i conti con il caos scatenatosi a Cortina appena è iniziata la nevicata che ha mandato la città in tilt. Ero diretto a Riscone di Brunico e alla fine un viaggio di tre ore è diventato un viaggio di sei ore. Non transitavo per Cortina da anni ma sono cadorino e quella strade le conosco come le mie tasche. Ho giurato a me stesso che da Cortina non transiterò mai più. Fino a quando.... Non verrà realizzata una tangenziale. Perché la sensazione che ho avuto, netta e poco discutibile, è quella che, se ci fosse stata una tangenziale, i disagi sarebbero stati limitati. Oltre due ore per percorrere tre chilometri di centro abitato. Poi, pur sotto la neve e con la strada imbiancata, un viaggio tranquillo fino a Brunico, attraverso Cimabanche.Credo che questo sia sufficiente per comprendere la situazione. Il resto sono dettagli. Fermare i tir non attrezzati? Può aiutare. Ma erano un paio di auto, e non un tir, in difficoltà sulla salita che porta alla stazione, che ci hanno bloccati per oltre mezz'ora. E poi quelle colonne di auto che scendevano dagli impianti e dovevano semplicemente spostarsi da una zona all'altra della città attraversando il centro senza avere una viabilità alternativa. Pensare che fra tre anni Cortina ospiterà i Campionati del mondo di sci alpino mette i brividi. Auguri.TrevisoCaro lettore,non vogliamo essere profeti di sventure. Ma se quella di mercoledì doveva essere una prova generale della capacità di Cortina, futura sede dei Campionato del mondo di sci, di reagire a una nevicata di medie dimensioni (sono scesi 55 centimetri di coltre, non 2 metri)in un periodo di particolare affollamento, il risultato è stato a dir poco sconsolante e anche un po' umiliante. Il sindaco di Cortina, stando alle sue dichiarazioni, non ci pare pensarla allo stesso modo. E questo aggiunge preoccupazione a preoccupazione: perché all' inefficienza e ai buchi neri delle reti viarie si può porre rimedio, all'inconsapevolezza è ben più difficile.