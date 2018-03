Fu l'omicidio Rossa e non la morte di Morto a decretare la fine delle Brigate Rosse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,nel commemorare l'eccidio dei 5 uomini della scorta di Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse, è stato detto che quel 16 marzo è stato anche l' inizio della fine delle BR ed è sicuramente un giusto commento, ma io aggiungerei come data importante, anche il 24/1/1979, giorno della morte del sindacalista dell' Italsider Guido Rossa a Genova, ucciso mentre si recava al lavoro.Dal 16 marzo 1978, sono convinto che lo Stato abbia capito finalmente quel che doveva fare e lo abbia fatto e dall'altro, il sindacato e il partito comunista, abbiano preso atto che i brigatisti non erano solo dei compagni che sbagliavano, ma dei veri e propri assassini che mettevano in forse i grandi progressi ottenuti dalla classe operaia. Quella data rappresenta, a mio modo di vedere, l' addio alla rivoluzione e l' accettazione della democrazia così com'è, piena di difetti, ma in grado di tutelare meglio la vita di tutta la comunità.Soranzen (Belluno)Caro lettore,l'omicidio di Guido Rossa, militante del Pci e sindacalista all'Italsider di Genova, segnò più del rapimento Moro e della sua scorta l'inizio della fine delle Brigate Rosse. Perché quel 24 gennaio, assai più che dopo la morte del leader Dc, emerse con chiarezza la follia di un messaggio e di un disegno politico che usava la violenza in nome del popolo e del comunismo, ma non si faceva scrupolo di sparare anche contro un figlio del popolo e un militante comunista. L'assassino di Rossa fece terra bruciata intorno alle Brigate rosse dentro le fabbriche ma soprattutto contribuì a far aprire gli occhi a coloro (e continuavano ad essere molti) che dentro la sinistra guardavano ai terroristi se non con malcelata simpatia certamente con pericolosa e irresponsabile ambiguità L'omicidio di Rossa obbligò anche i sostenitori di slogan come né con lo Stato né con le Br a guardare in faccia alla realtà. Purtroppo perché ciò accadesse fu necessario il sacrificio di uomini come Rossa.