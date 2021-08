Bene la barriera per proteggere San Marco dall'alta marea ma mettiamola anche al riparo dagli sfregi degli imbecilli

Egregio direttore,

abbiamo letto la notizia che la Basilica di San Marco finalmente sarà protetta dalle acque alte: sarà infatti costruita una barriera in vetro che la circonderà interamente e non permetterà all'acqua alta di penetrare nei marmi e corroderli. Bene, ma credo che bisognerà fare i conti col turismo becero e villano che in molti casi corrode Venezia stessa: non mancheranno quindi quei bravi turisti che approfitteranno della barriera in vetro per scriverci sopra con pennarelli vari e/o per attaccarci sopra adesivi di ogni tipo, come d'altra parte vediamo da tempo sul vetro del Ponte di Calatrava. E speriamo anche che il vetro sia talmente resistente da non spaccarsi o rovinarsi sotto i colpi, magari sferrati con l'ausilio di un qualsiasi corpo contundente, da parte di qualche altro turista ubriaco. Purtroppo, con molte probabilità ciò avverrà, anche perché se ad oggi non si sono salvati da pennarelli, incisioni, adesivi e lucchetti vari neanche i marmi di molti monumenti, i ponti, e i masegni veneziani, non si vede come potrà salvarsi la futura barriera in vetro che abbraccerà la Basilica.

Valter Roverato

Venezia



Caro lettore,

capisco e condivido la sua preoccupazione. L'avvio della costruzione della barriera è un risultato molto importante perché questa struttura consentirà di salvaguardare la Basilica dagli effetti devastanti dell'acqua alta, i cui segni sono, ahinoi, già molto evidenti come ha più volte denunciato il procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin .

Purtroppo però come ha detto una volta Albert Einstein: Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima . Un'amara verità. Possiamo quindi essere ragionevolmente certi che qualche stupido-imbecille-incivile non resisterà alla tentazione di lasciare sulla barriera in vetro che verrà realizzata intorno a San Marco il segno del suo inutile, anzi deleterio, passaggio. Ci rendiamo conto che non sarà facile, ma vogliamo sperare che, consapevoli di ciò che potrà accadere, verrà adottato un sistema di vigilanza e di controlli adeguati che impedisca agli imbecilli di agire indisturbati e in libertà. Perché Venezia e la sua Piazza davvero non si meriterebbero questo ulteriore sfregio.