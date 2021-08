Il vaccino imposto per legge? Un regalo alle posizioni dei no vax: meglio un'informazione efficace e diffusa

Egregio Direttore

si continua a sentire che bisogna vaccinarsi, vedi da ultimo il richiamo autorevole del Presidente Sergio Mattarella che ha detto che vaccinarsi è un dovere.

Bene se è un dovere allora che sia sancito per legge, si eviterebbero tante discussioni.

Celeste Balcon

Belluno



Caro lettore,

spesso ci illudiamo che introducendo una norma di legge o istituendo un nuovo tipo di reato si risolva automaticamente un problema. Ma spesso non affatto è così. E’ successo già molte volte. Per l’obbligo dei vaccini penso accadrebbe la stessa cosa. Del resto in Italia, o almeno in gran parte delle regioni, esiste già l’obbligo per altri vaccini e il tasso di vaccinazione non è più elevato di quello di altri Paesi dove l’obbligatorietà non esiste.

Il vaccino imposto per legge sarebbe solo un bel regalo alle posizioni dei no vax che potrebbero ergersi a vittime di un provvedimento liberticida e accrescere il loro consenso. Non diversamente dal professor Garattini penso che un’informazione efficace e diffusa sia assai più efficace di un obbligo. Aldilà di ogni considerazione giuridica, le imposizioni, sopratutto in materia sanitaria, sono diseducativi.

Non pongono il singolo di fronte a un’alternativa che gli consenta di interrogarsi, riflettere e fare una scelta consapevole. Obbligano le persone a un certo comportamento e basta. Certamente la non obbligatorietà e’ un percorso più faticoso e complesso, ma il consenso sociale e’ un elemento fondamentale di una politica sanitaria efficace.