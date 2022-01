I no vax che in ospedale rifiutano le cure prescritte lo fanno solo per boicottare le strutture sanitarie

Egregio direttore,

prendo spunto dalla lettera di una signora che giustamente si chiede sul perché i no vax vanno in ospedale e poi rifiutano le cure chiedendo di curarsi a casa. Il problema è proprio questo. Nessun medico di base può dare le cure per il Covid. Questo è l'ordine da seguire. Inoltre le terapie intensive sono piene solo al 15 per cento. Posti ce ne sono quindi e in questa percentuale ci sono ricoverati anche per alte patologie.

Mario B.

Infermiere

Padova



Caro lettore,

dubito assai che lei, al contrario di quanto scrive accanto alla sua firma, sia un infermiere. Se lo fosse, chiunque fosse ricoverato nella struttura sanitaria dove lei lavora avrebbe serie ragioni per essere preoccupato. Un infermiere non potrebbe mai scrivere con tale leggerezza che le terapie intensive sono piene solo al 15 per cento e che in questa percentuale sono compresi anche ammalati con altre patologie. Perché per prima cosa il 15 per cento è riferito ai soli malati di Covid, ma soprattutto perché quel solo 15 per cento significa che in Veneto ci sono decine di persone contagiate che lottano tra la vita e la morte e queste persone occupano terapie intensive normalmente destinate a pazienti oncologici, ai cardiopatici, ai politraumatizzati e a tutti gli altri affetti da sindromi che ne compromettono le funzioni vitali. E che a causa del virus rischiano di non poter essere curati in modo adeguato perché le terapie intensive sono destinate a malati di Covid che si sono rifiutati di fare il vaccino. Ma non solo. Un infermiere dovrebbe sapere che più del 95 per cento degli ammalati di Covid sono curati a casa e guariscono seguendo le indicazioni del loro medico di base o delle strutture sanitarie utilizzando i farmaci da queste indicate. Purtroppo c'è invece un 5% che ha invece bisogno di assistenza ospedaliera. I no vax che vanno in ospedale e poi rifiutano le cure prescritte lo fanno solo per boicottare le strutture sanitarie. I farmaci con cui chiedono di essere curati non solo si sono rivelati inefficaci per combattere il Covid, ma più di un paziente che è ricorso a questo tipo di medicine ha perso la vita. Un normale cittadino può non sapere queste cose, un infermiere no.