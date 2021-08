Neanche la forza dei numeri convincerà i no vax. Ma la "resistenza" va piegata per salvaguardare tutti

Caro Direttore,

non esito a dichiararmi un favorevole della prima ora alla vaccinazione tanto da ritenerne opportuno l'obbligo per legge, visti i risultati ottenuti in Israele e in Inghilterra prima e poi via via anche da noi. Col tempo, seguendo le sue risposte ai lettori sull'argomento, ho fatto mie le motivazioni che La portavano di fatto a bocciare l'idea di obbligare tutti al vaccino per legge. Bene, visto che il vaccino era ed è l'unico mezzo noto per contrastare la diffusione del covid 19, è preferibile, come suggerisce anche il prof. Garattini, consigliarlo alla popolazione con un'informazione efficace e diffusa. Considerato che i se e i ma dei contrari si sprecano, mi chiedo perché non affidarsi all'inoppugnabilità dei numeri. Il Ministero della Salute dovrebbe redigere un giornaliero resoconto da affidare a tutti i media con indicati i ricoverati in area non critica, in terapia intensiva e i deceduti con a fianco anche il numero tra questi che sono vaccinati. Mi pare una pratica semplice, perfettamente legittima, rispetta la privacy e potrebbe indurre, se non i prevenuti, almeno una certa parte di indecisi a farsi vaccinare per salvaguardare la salute propria, quella della famiglia e della comunità tutta.

Luciano Tumiotto

Ponte di Piave



Caro lettore,

il suo è certamente un utile suggerimento, che potrebbe credo essere concretizzato senza grandi difficoltà e senza violare norme e leggi. Tuttavia non credo che contribuirebbe a far modificare in misura significativa il numero di chi è schierato contro i vaccini. Anche perché i dati che lei vorrebbe rendere pubblici quotidianamente, seppur a grandi linee, li conosciamo già. Per limitarci al Veneto il 93 per cento dei malati attualmente in terapia intensiva non è vaccinato. Può darsi che in altre regioni questa percentuale sia un po' diversa, ma nella sostanza sappiamo perfettamente che la larghissima maggioranza di chi oggi è ricoverato in ospedale sia nei reparti di malattie infettive sia in rianimazione non si è sottoposta, per scelta o per altre ragioni, alla profilassi anti-Covid. Tuttavia questo non impedisce che una quota di cittadini, largamente minoritaria anche se particolarmente rumorosa, continui a ritenere sbagliato vaccinarsi e muova accuse di ogni tipo a chi la pensa diversamente. Credo che dobbiamo prenderne atto. Senza farci tentare da illusorie scorciatoie autoritarie. Ma mettendo in atto con determinazione tutto ciò che serve per convincere il maggior numero di persone a vaccinarsi, vincendo dubbi e resistenze. Non per affermare un principio. Ma per salvaguardare la salute di tutti. Anche di chi non si vaccina.