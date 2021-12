I numeri oltre le tesi di parte: grazie ai vaccini i malati sono un terzo rispetto a un anno fa

Egregio direttore,

per quanto tempo il nostro governo continuerà a commettere una infinità di errori? L'Italia il paese europeo con il maggior numero di vaccinati ed è allo stesso livello, se non peggio, di un anno fa. Questi dati inconfutabili ci dicono sulla validità dei vaccini, che ora appaiono più come una cura per non finire intubati che per evitare di ammalarsi.

Pertanto le norme attuali che vietano ai non vaccinati l'ingresso a ristoranti o bar anche se con la certezza di un tampone molecolare negativo, non serviranno ad un bel nulla.

Forse forse a convincere alla cura del vaccino qualche irriducibile del caffè ma finché anche i vaccinati con terza dose, o le centinaia di operatori sanitari positivi, potranno infettarsi con Omicron, non si finirà più questa penosa tiritera. Si deve chiudere tutto per venti giorni, da subito e non da febbraio.

Cordiali saluti

Adda Dal Broi

Cittadella (Pd)



Cara lettrice,

capisco che chi è ideologicamente contrario ai vaccini è disposto a tutto pur di non ammettere di essere in errore. Persino a proporre di chiudere tutto, facendo ovviamente cadere la colpa di questo sul governo. Ma se è pur vero che sono stati commessi errori, se oggi possiamo sperare di non dover essere costretti a fare un nuovo lockdown, come lei auspica, è proprio perché ci sono i vaccini che hanno consentito di evitare che, pur in presenza di numero molto elevato di casi positivi, persino superiore a quello dello scorso anno, gli ospedali andassero in crisi. Oggi con la variante Omicron nei reparti normali e nelle terapie intensive, c'è un terzo di pazienti ammalati di Covid rispetto a 12 mesi fa. Tutti gli altri contagiati, grazie si vaccini e a coloro che si sono vaccinati, o sono asintomatici o si curano tranquillamente a casa e non usando qualche strana medicina cura ai medici no vax ma i normali farmaci a cui si ricorre quando si ha un po' di febbre, mal di testa e raffreddore. Questo non significa che possiamo stare tranquilli. Anzi bisogna essere prudenti, preoccupati e attenti ai propri comportamenti. Ma non dobbiamo neppure accettare una narrazione della realtà piegata alle convinzioni e alle convenienze di parte.