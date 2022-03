L'8 marzo e la guerra vista dalle donne: la testimonianza di una lettrice e le parole di una grande scrittrice

Caro direttore,

oggi è l' 8 marzo, giorno dedicato alla Donna. Come donna, guardando alla scena internazionale, viene quasi da inorridire. Attorno a noi, vicino a noi, tutto parla di guerra. La cosa più aberrante in assoluto. La guerra, qui, ai confini dell'Unione Europea, che coinvolge popoli vicini. Noi europei che dal secondo dopo guerra siamo in pace, che sbandieriamo la pace come unico modo per vivere, che abbiamo istituito la giornata della memoria, la giornata del ricordo, per non dimenticare le vittime della guerra, che ricordiamo, almeno una volta l'anno, quelle del secolo scorso, con l'obiettivo di non dimenticare, di comunicare alle nuove generazioni che obbrobrio sia la guerra. E dopo tutto questo, eccoci qua nel 2022, con la guerra, qui, vicino a noi, intorno a noi. Ma come è possibile? Come donna quando seguo le notizie e guardo le scene proposte dai vari media rimango costernata, senza parole. La donna è da sempre e per antonomasia assurta a simbolo di colei che porta in sé la Vita, che genera nuova vita, nettamente in antitesi con la guerra. La guerra è sinonimo di morte, distruzione, fisica e psicologica. Come si può nel 2022 fare una guerra per la conquista di un lembo di terra, ma come? Dove sono finite la civiltà, il progresso, l'evoluzione, il pensiero e tutto quello che ci ha insegnato la storia e ci siamo portati nel XXI secolo? Non abbiamo imparato nulla? Ebbene abbiamo fallito, ha fallito il genere umano perché la guerra è sempre e comunque un fallimento. Non ci possiamo chiamare fuori, nessuno di noi, tutti ci dobbiamo interrogare su dove e cosa abbiamo sbagliato. Sul perché, la nostra comune distrazione, non solo quella dei politici, ci ha condotto in questa situazione drammatica.

Michela Zanco



Cara lettrice,

Svetlana Aleksievic, premio Nobel per la letteratura, scrittrice bielorussa ma di madre ucraina, ha detto un giorno: «La guerra per le donne è altra cosa rispetto ai maschi. Per loro è ancora più carica di sofferenza. Mi hanno colpito le parole di una ex soldatessa sovietica che dopo una battaglia è andata a vedere il campo dove giacevano i morti e i feriti. Diceva: c'erano ragazzi, russi e tedeschi, mi dispiaceva ugualmente per tutti quanti. Un maschio raramente ragiona in simili termini. Ma le donne sono legate all'atto di nascita, alla vita. Gli uomini no». Forse non tutti saranno d'accordo con queste parole. Ma in una giornata come questa e nei tempi come quelli che stiamo vivendo, credo meritino una riflessione.