L'invasione dell'Ucraina è stata imprevista, ma non era imprevedibile: dove ha sbagliato l'Occidente

Egregio Direttore,

come mai i fans dell'osannato Putin non dicono nulla? Albano, Romina Power, Edoardo Vianello ed altri...., che tanto tanto hanno guadagnato in Russia con baci ed abbracci e canzoncine, perché non si esprimono? Sono dispiaciuti come Berlusconi? Abbiano il coraggio di sostenere o condannare! Non sono per la guerra, ma per la libertà di tutti i popoli.

Gianfranco Carrettin



Caro lettore,

non necessariamente chi ha fatto concerti in Russia negli ultimi decenni è un sostenitore o un fans dello zar Putin, invasore dell'Ucraina. Molte aziende e molti professionisti italiani hanno e hanno avuto in questi anni rapporti di lavoro e di collaborazione con la Russia, con le aziende e le istituzioni di quel Paese. Persino il primo ballerino del teatro Bolschoi di Mosca, la mecca mondiale della danza, è un italiano: uno straordinario artista che risponde al nome di Jacopo Tissi. Dovremmo per questo considerare lui e tanti altri come lui, complici dell'autocrate moscovita? Sarei più cauto. Ed eviterei generalizzazioni e anche facili richieste di abiure. Piuttosto dovremmo interrogarci come sia potuto accadere che gran parte dell'Occidente non abbia capito, abbia sottovalutato o abbia preferito chiudere gli occhi sulla pericolosa deriva autoritaria e autocratica imposta alla Russia dal regime di Vladimir Putin. Perchè l'invasione armata dell'Ucraina è stato forse un evento imprevisto nella sua tempistica e ingiustificata brutalità, ma non era affatto imprevedibile. Si è inserito in una escalation che aveva già registrato la la guerra in Crimea, la trasformazione della Bielorussia in uno stato-fantoccio, l'intervento dei militari in russi in Kazikistan, l'annessione del Donbass. Esibizioni di muscoli e dimostrazione di spregio delle regole internazionali a cui aveva fatto da contraltare, all'interno della Russia, una progressiva riduzione delle libertà individuali e una deriva sempre più autoritaria del regime putiniano. Ma di fronte a tutto ciò la risposta dell'Occidente e dell'Europa è stata sempre incerta e flebile. E se oggi ci troviamo la capitale di un paese democratico nel cuore dell'Europa bombardata e assediata, forse non è un caso. E non è certo colpa di Albano e Romina Power.