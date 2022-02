I Tir intasano le strade e ammorbano la valle del Boite per evitare i costi del pedaggio: scandalo che deve finire

Egregio direttore,

ho percorso nei giorni scorsi la strada Alemagna per raggiungere Cortina. Nel tratto in cui la strada percorre la Val del Boite e attraversa alcuni comuni del Cadore, davanti a me avevo un Tir con la targa della Lituania e un altro con la targa della Romania. Inevitabile, date le caratteristiche della strada, che dietro a questi due mezzi si formasse una coda di auto impossibilitate a superare i due Tir e costrette a viaggiare alla velocità massima di 35-40 km all'ora. Ma questo passi. Chi però conosce questa strada sa che attraversa alcuni paesi, anzi passa letteralmente al loro interno e che in alcuni punti, come a Valle di Cadore, è particolarmente stretta. E cosa accade se in senso opposto arriva un altro Tir? Che il traffico si blocca e che i due Tir provenuti in direzione opposta siano costretti prima a bloccarsi, poi a cimentarsi in manovre millimetriche per riuscire a proseguire il loro tragitto sfiorando ovviamente le case e costringendo tutte le auto alle loro spalle in entrambi i sensi di marcia a fermarsi in attesa che la complicata operazione si concluda e che il traffico possa ripartire. Una scena che nell'arco di pochi km si è ripetuta per ben due volte: in entrambi i casi si trattava di Tir lituani. Lascio immaginare a chiunque gli effetti sulla qualità dell'aria di questo genere di situazioni. Mi chiedo: parliamo tanto di ambiente e di sostenibilità ma poi consentiamo che questi giganti della strada, per risparmiare immagino il costo dell'autostrada o per ridurre il qualche decina di km il loro viaggio, attraversino indisturbati vallate di montagna percorrendo strade chiaramente inadatte alle loro dimensioni. Ma com'è possibile? Come può accadere che non esista nessun divieto e che non ci siano vincoli che impediscano a mezzi oltre un certo tonnellaggio o oltre certe dimensioni di transitare lungo queste strade? Che senso ha essere Patrimonio Unesco se poi non si può impedire uno scempio come questo?

R.T.Treviso



Caro lettore,

non posso che essere d'accordo con lei: trovo inconcepibile e scandaloso che non si sia ancora deciso di vietare il passaggio di traffico pesante dalla Valle del Boite e anche dal Comelico. E' del tutto evidente che questi Tir non servono l'economia locale nè sono obbligati a percorrere questa arteria. Semplicemente sfruttano la strada di Cortina come bypass per il Brennero: usano l'Alemagna per raggiungere l'Austria e proseguire poi verso l'Est e il Nordeuropa, senza pagare il pedaggio autostradale. Un risparmio per loro, il cui costo ricade però sulle comunità locali e che si traduce in una violenza continua e costante all'ambiente delle vallate bellunesi. Cortina ospiterà le prossime Olimpiadi invernali: sarebbe un'ottima occasione per dire basta da subito a questo scempio quotidiano, impedendo in modo definitivo il transito dei giganti.