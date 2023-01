Test rapidi o molecolari? Ricordiamoci quel 2020 e prima di trarre conclusioni usiamo un po' di cautela

Egregio direttore,



racconto questa esperienza personale, credo comune a molte persone. Durante la seconda ondata di Covid a fine ottobre 2020, sono andato a prendere mio figlio all'aeroporto di Tessera in arrivo dalla Spagna. Il tampone rapido che ha eseguito in aeroporto diede risultato negativo ma ho tenuto lo stesso la mascherina in auto. Il giorno dopo mio figlio comincia ad avere i primi sintomi del Covid e il test molecolare lo confermò. Dopo tre giorni ho i primi sintomi e mi faccio il test molecolore che conferma la trasmissione del Covid. Me la cavo con 10 giorni di febbre e molta stanchezza anche nei giorni a venire. È stato un periodo terribile, che solo nel mio piccolo Paese di circa un migliaio di anime, ha visto tantissime persone colpite anche duramente dal Covid, due di esse di circa settant'anni, mi pare senza gravi problemi di salute, purtroppo sono decedute. Non entro nel merito della diatriba tra politica e scienza sull'utilità dei test rapidi in quel periodo, ma credo sia stato sottovalutato l'impatto che essi hanno avuto nella trasmissione del Covid.



Caro lettore,

non sono uno scienziato né pretendo di esserlo. Né voglio entrare in polemiche che, del resto, sono più politiche che sanitarie. Comprendo che la sua esperienza personale sia stata negativa e dolorosa, ma forse prima di esprimere considerazioni di carattere generale, occorre ricordare ciò che è accaduto in quel periodo. Che i tamponi rapidi avessero una capacità inferiore di intercettare il virus (circa il 70%) lo si è sempre saputo. Ma di fronte alla pandemia e al numero di test richiesti non si poteva pensare di utilizzare solo i test molecolari. In Veneto, come nel resto del mondo, non si sono preferiti i test rapidi a quelli molecolari, si sono aggiunti i primi ai secondi, perché con i soli molecolari, che richiedono tempi molto più lunghi per conoscere l'esito, non si poteva fare l'attività di sorveglianza e diagnostica capillare che la pandemia rendeva necessaria. Forse ce lo siamo dimenticati ma ci sono stati momenti in cui, proprio nel 2020, per avere l'esito di un test molecolare erano necessari dai 3 fino ai 7 giorni, tanta era la richiesta. È evidente che non era possibile fare un'attività diagnostica diffusa utilizzando solo quei test. Pensi al caso di suo figlio o di qualsiasi altro viaggiatore nelle sue condizioni: arrivava all'aeroporto e si sottoponeva al tampone molecolare. E poi? Nei 2-3 giorni necessari per ottenere il risultato del test cosa succedeva? Doveva restare in aeroporto o in un luogo apposito e isolato per non entrare in contatto con nessuno? O quale altra forma di tutela doveva essere prevista? L'esperienza del Covid è stata per tutti difficile, per molti è stata anche tragica e devastante. Ma userei un po' di cautela in più prima di esprimere giudizi e trarre conclusioni così definitive.