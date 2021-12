Non basta il super green pass se manca il senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri

Caro Direttore

per una volta mi trovo d'accordo con Luciana Littizzetto che scrive: Caro Stato, mi spieghi come mai io cliente per entrare nel ristorante devo avere il Super green pass e il ristoratore no? Dove sta la logica? Ma non per i dipendenti di ristoranti, cinema e bar. Se vuoi andare a mangiare fuori sei obbligato ad essere vaccinato contro il Covid, ma chi ci lavora invece non ha questo obbligo. Io rispondo, questo è l'ennesimo paradosso del governo guidato da Mario Draghi come di molti altri governatori e politici.

Emma Dal Negro

Treviso



Cara lettrice,

è proprio così: dallo scorso lunedì 6 dicembre per accedere - in qualità di clienti - a bar, ristoranti, cinema, teatri e discoteche c'è bisogno del cosiddetto super green pass, ossia del certificato rafforzato, che si ottiene solo attraverso la vaccinazione o l'accertata guarigione dal Covid e non con il semplice tampone. Negli stessi ambienti, però, chi lavora può invece accedere liberamente anche con il solo certificato base, cioè il green pass semplice che si può ottenere facendo un tampone molecolare. Si tratta di una norma che può apparire non solo paradossale, ma anche sbagliata. Ci sono però alcune ragioni che possono giustificarla. Una prima delle altre: l'esigenza di non creare discriminazioni tra i lavoratori di diversi settori. Con il green pass base si può infatti continuare ad andare al lavoro ed ad entrare negli uffici pubblici e privati, ad accedere ai luoghi della cultura, come musei, archivi e biblioteche - seppur solo in zona bianca e gialla - e a frequentare alberghi e altre strutture ricettive. Neanche per palestre e piscine è richiesto il super green pass, basta il pass semplice. Dunque ci si potrebbe chiedere: perché se la guida o l'addetto alla biglietteria di un museo non sono tenuti ad avere il super green pass, dovrebbe essere obbligato a possederlo il cameriere di una bar o la cassiera di un ristorante? Com'è facile capire si tratta di un dibattito che potrebbe proseguire all'infinito, con i pro e i contro del caso. In realtà il super green pass - come il green pass semplice - è inevitabilmente uno strumento imperfetto: risponde al tentativo di garantire al maggior numero di persone una vita quasi normale durante la pandemia, bilanciando un gran numero di fattori ed esigenze. Ma per essere efficace deve poter contare su una componente fondamentale: il senso di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. Senza di ciò ogni misura rischia di essere scarsamente efficace.