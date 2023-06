Cancellato il 9 in condotta, ma promossi gli studenti "pistoleri" di Rovigo: un compromesso ipocrita

Gentilissimo Direttore,

il caso del nove in condotta, assegnato a studenti che avevano colpito una loro docente con pallini mettendo in pericolo i suoi occhi, è la chiara dimostrazione del perché la scuola ha perduto autorevolezza e capacità educativa compresa, ahimè, la svalutazione degli insegnanti e il rispetto che a loro sarebbe invece dovuto. Occorre riflettere molto sull'esempio che investe gli stessi studenti colpevoli dell'accaduto e sull'esempio che si manifesta poi all'esterno. Che cosa significa educare? L'esempio è un forte componente dell'educazione e deve essere proporzionato alla gravità dell'accaduto.

Amelia Vianello



Cara lettrice,

ciò che è accaduto a Rovigo temo sia purtroppo la punta di un iceberg di un sistema educativo alla deriva, che ha in larga parte perso il senso della sua missione, del suo ruolo e delle sue priorità.

E dove anche le professionalità e le eccellenze, che pure non mancano, finiscono per essere vittima di un mondo in cui la principale preoccupazione è quello di salvaguardare se stessi. Purtroppo anche la conclusione, forse non definitiva, di questa vicenda ne è la dimostrazione. L'altro ieri, come per miracolo, i 9 e 8 in condotta assegnati agli allievi "pistoleri" si sono rapidamente trasformati in 6 e 7: dopo l'opportuno intervento del ministro e dei suoi ispettori, lo stesso consiglio di classe che pochi giorni prima aveva deciso di premiare i due studenti con voti più che lusinghieri, ha cambiato idea e li ha declassati. Attenzione però: ai due studenti protagonisti dell'impresa è stata assicurata comunque la promozione. Un capolavoro di ipocrisia e di incoerenza. Si è cercato di rimediare alla figuraccia e di chiudere questo vergognoso caso, con un compromesso da azzeccagarbugli che non scontentasse (quasi) nessuno. Innanzitutto il ministero che, prontamente e giustamente intervenuto, ha ottenuto, con la revisione del voto, un risultato immediato ed evidente. Gli insegnanti, che hanno dovuto rassegnarsi a rinunciare al 9 in condotta da loro stessi assegnato pochi giorni prima, ma hanno visto confermato la decisione di promuovere i loro "esemplari" allievi. I due giovani "pistoleri" che per ora escono pressochè indenni dalla vicenda: non dovranno ripetere l'anno per la gioia loro e delle rispettive famiglie, che per la verità mai sono sembrate particolarmente colpite e preoccupate dalle imprese ( e dalle pistolettate) dei loro pargoli. Resterebbe da chiedersi, in tutto questo, che fine abbiano fatto la credibilità dell'istituzione scolastica; i concetti di educazione e di insegnamento; il senso e il valore di votazioni che nell'arco di poco tempo possono cambiare così clamorosamente. Ma par di capire che, non solo in quell'istituto di Rovigo, questo tipo di argomenti non appassionino molto.