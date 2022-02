Ecco perchè l'argento di Sofia Goggia è una vittoria che passerà alla storia più di tante medaglie d'oro

Caro Direttore,

malgrado l' evidente disapprovazione della consorte, sono fra i tanti che si sono alzati alle 4 per vedere la discesa di Sofia Goggia e benché abbia mancato la medaglia d' oro per un soffio, sono felice per lo spettacolo dato da tutta la squadra, che fa onore all' Italia e a tutti coloro che si impegnano al massimo per la riuscita delle manifestazioni.

Gino De Carli



Caro lettore,

pur comprendendo il disappunto della sua consorte, credo che lei abbia fatto la cosa giusta e, rinunciando forse a qualche ora di sonno, abbia avuto la possibilità di assistere a un'impresa non facilmente ripetibile. Una dei quelle sconfitte che passeranno alla storia, non solo delle Olimpiadi, molto più di tante vittorie. Un argento che pesa assai più di un oro e che quasi certamente risucchierà in un cono d'ombra anche la vera vincitrice della discesa libera olimpica, la bravissima svizzera Corinne Suter. Perchè il secondo posto di Sofia Goggia, a solo tre settimane da un incidente spettacolare che le poteva costare la carriera, è la sintesi di stupefacenti qualità umane prima che sportive. Determinazione portata al limite della ferocia, energia, qualità tecniche straordinarie, agonismo spinto all'estremo, coraggio ed enorme capacità di gestire stress e pressioni: dietro l'argento dell'atleta bergamasca c'è tutto questo e probabilmente anche molto più. Come ogni impresa che si rispetti anche il contesto ha avuto, naturalmente, la sua importanza. La discesa libera è tra le disciplina dello sci quella più pura e ed essenziale, ma anche quella dove la follia, la capacità di osare e di andare oltre ai propri limiti contano più dell'abilità nel far scivolare gli sci. Un palcoscenico ideale per la rinascita di Sofia, per dare la possibilità a questa atleta dalle caratteristiche fisiche tutto sommato normali ( 1,67 di altezza e 69 kg di peso), di mostrare il suo spessore di donna e di atleta capace di andare oltre a tutto e tutti. Incidenti, invidie, avversari e sfortuna.