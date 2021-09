La leadership di Salvini non è in discussione, ma alla Lega sembra mancare una linea chiara. E le divisioni crescono

Caro direttore,

dispiace constatare che Salvini non è più l'efficiente ministro degli interni del governo giallo verde ma soltanto un capo di partito che, temendo la concorrenza della Meloni, tradisce la linea politica del governo del quale fa parte, non solo opponendosi all'obbligo di vaccinazione, ma anche proponendo tamponi gratis per chi non vuole immunizzarsi. I tamponi gratuiti vanno bene per coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute, ma trovo inaccettabile che lo Stato li paghi a chi invece è ideologicamente contro i vaccini. A mio avviso, le più importanti qualità di una forza politica sono coerenza programmatica e affidabilità. Forse la Lega potrebbe guadagnare queste qualità sostituendo Salvini con personalità che hanno dato prova di serietà istituzionale, come Giorgetti o Zaia.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)



Caro lettore,

che una grande forza politica abbia al suo interno sensibilità diverse è fisiologico e persino salutare. Il problema è la capacità dei leader di gestire questa dialettica interna, cioè di fare sintesi tra le diverse posizioni o di imporre una linea chiara e largamente condivisa. Non mi pare che questo stia accadendo nella Lega. Certo, il compito di Salvini non è semplice: deve conciliare il suo ruolo di segretario di un partito di governo con l'esigenza di arginare la crescita di Fdi. E fare i conti con una personalità forte come quella di Mario Draghi. Ma resta il fatto che oggi la Lega, su diversi temi, sembra spesso priva di una precisa linea di marcia, procede come a scatti e offre l'immagine di una forza scollegata tra centro e periferia, tra ruoli politici e ruoli amministrativi. Come non era mai accaduto durante la segreteria di Salvini, le divisioni territoriali, politiche e culturali, che pure sono sempre esistite dentro il Carroccio, si sono ampliate. Non fino al punto di deflagrare in modo clamoroso all'esteeno o di mettere in discussione la leadership di Salvini, ovviamente. Ma per la Lega, soprattutto dopo le prossime elezioni comunali, potrebbe aprirsi una stagione diversa.