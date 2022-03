Fino a che punto la Russia seguirà Putin nella sua folle (e costosissima) avventura?

Egregio direttore,

nel conflitto a fuoco tra Russia e Ucraina si registrano ogni giorno prese di posizione da parte di tutto il mondo che condannano l'intervento della Russia nella persona di Putin; poi si associano proclami di solidarietà in varie forme in favore dell'Ucraina. La partita sul piano militare è impari per cui l'esito sembra scontato. Forse l'unico mezzo efficace per far arretrare gli invasori russi è un intervento militare ma questo si dice scatenerebbe la terza guerra mondiale. Allora concludendo Putin ritenendo impossibile tale evenienza, ci gioca sopra e quindi continua nella sua azione distruttrice in barba alle condanne del mondo. Cosa ne pensa?

G . R.



Caro lettore,

penso che la sua analisi per quanto sintetica sia tragicamente corretta. Putin vuole passare alla storia come il leader che ha restaurato la grande Russia. Il nuovo zar che ha restituito al suo Paese i territori e il prestigio perduti. Cullando tale disegno di potenza, il capo del Cremlino ha ritenuto che questo fosse il momento storico più adatto per mettere in atto la sua strategia. E' possibile che abbia sbagliato qualche calcolo immediato. Probabilmente ha sottovalutato la resistenza del popolo ucraino e non ha messo nel conto la reazione negativa degli altri Paesi, anche di quelli a lui meno ostili come la Cina. Quasi certamente non sia spettava una risposta così compatta e immediata da parte dell'Europa. Ma la disparità delle forze militari in campo è tale da ritenere abbastanza scontato l'esito finale del conflitto in corso. Potrà essere questioni di settimane o anche di mesi e non di giorni come qualcuno al Cremlino aveva forse previsto, ma se Putin, come ha detto Macron, vuole davvero conquistare l'Ucraina ha grandi probabilità di riuscire nel suo criminale intento e sarà molto difficile per l'Europa e gli Usa impedirglielo sia politicamente sia militarmente. La diplomazia non sembra per ora in grado di fermare l'offensiva russa in Ucraina e la minaccia nucleare, già agitata dal nuovo zar, è un deterrente troppo forte: non possiamo permetterci il rischio di innescare una terza guerra mondiale. Ma poi? Una volta che l'esercito russo avrà occupato l'Ucraina, cosa accadrà? Non bisogna essere dei grandi strateghi per intuirlo. La Russia di Putin si ritroverà fortemente indebolita sul piano internazionale ma anche su quello interno. Dovrà fare i conti con una credibilità mondiale azzerata. E con un'economia annichilita dall'enorme spesa militare, da un'inflazione inarrestabile e dalle sanzioni. La domanda da porsi è: la Russia, che è un mondo ben più vasto e articolato del Cremlino o dell'elite degli oligarchi a lui fedeli, e seguirà fino in fondo Putin in questa sua folle avventura?