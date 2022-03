I tifosi di Putin? Era un fronte trasversale ma ora è inutile dare la caccia ai colpevoli

Caro direttore,

il Presidente Draghi ha sottolineato che l'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia, era stata pianificata da Putin già da molti anni prima. Questa grave affermazione apre una finestra inquietante anche sul piano politico, e cioè che la Russia, nella sua logica imperialista di ricostruire l' ex Unione Sovietica, abbia in qualche modo sfruttato per alcuni anni anche le simpatie di alcune forze politiche europee, verso il suo Presidente Putin. Ancora prima del 2014, data d'invasione della Crimea, sempre di più le forze politiche di area sovranista, anche italiane, individuavano in Putin il nuovo riferimento per una nuova Europa, proponendo, per quanto riguarda l' Italia, ma ciò è avvenuto anche in altre nazione europee, la fuoriuscita dall' Europa di Bruxelles e dall' Euro, nonché l'abbandono dalla Nato. Queste forze hanno agito come il cavallo di Troia, cercando di sgretolare i principi dell' Europa, ed in un certo senso ci erano riuscite, aiutate senz'altro da un governo europeo focalizzato solo sull'economia e che disconosceva gli autentici valori etico e morali che sono alla base della costituzione europea come le proprie indiscutibili radici cristiane.

Aldo Sisto



Caro lettore,

come dimostrano alcune polemiche dentro l'Anpi o i voti contrari alla mozione del governo in Parlamento da parte di M5s o Leu o anche un' intervista a Massimo D'Alema sulle ragioni della Russia, il regime di Putin, nonostante l'evidente deriva autoritaria all'interno e la crescente volontà espansiva all'esterno, conta e ha potuto contare su molti appoggi, consensi, simpatie distribuiti trasversalmente nel mondo politico italiano e non solo. Basta considerare il ruolo dell'ex premier tedesco, il socialdemocratico Schroeder, presente ai vertici di colossi energetici russi come Rosneft e Gazprom e per questo oggi sotto accusa nel suo partito. In fasi storiche come quella che stiamo vivendo, le letture eccessivamente attente alle dinamiche partitiche o nazionali rischiano, per quanto giustificate, di essere insufficienti o fuorvianti. Ci troviamo di fronte a uno scenario di guerra dentro l'Europa: una prospettiva impensabile fino a pochi anni o forse persino pochi mesi fa. È evidente che se si è arrivati a questo punto sono stati commessi errori di strategia e di valutazione. A molti livelli. Ma la caccia al colpevole rischia di essere, a questo punto, un esercizio inutile o sbagliato. Com'è sbagliato adagiarsi sul pensiero unico. Viviamo un passaggio molto delicato e complesso della nostra storia, ma che, come dimostra anche il voto in Parlamento, ha già impresso cambiamenti forse irreversibili nella politica italiana e internazionale, oltre ad aver rivoluzionato l'agenda del nostro presente (in pochi giorni siamo passati dalla transazione ecologica all'emergenza gas), credo che sia importante soprattutto comprendere i mutamenti in atto ed evitare di guardare il futuro dal retrovisore.