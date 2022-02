E' la "paura della democrazia" una delle ragioni che spingono lo zar Putin a tenere alta la tensione sul fronte ucraino

Caro direttore, mi sto chiedendo chi abbia interessi che la situazione ucraina esploda. Non credo la Russia , e nemmeno l'Europa, chi ne trarrebbe piu benefici sarebbe l'America. Ho visto un grafico dove le sanzioni colpirebbero in modo pesante anche l'Europa. Penso che l'europa dovrebbe pensare piu autonomamente e non essere condizionata sempre dagli Stati Uniti, che sono bravi a fare le guerre in casa d'altri fornendo massicci armamenti. E' il caso che l'Europa si svegli e cominci a far paura aa America e Cina. Le potenzialita ci sono

Elio Avezzù

Mestre



Caro lettore, sono molti i fattori e gli interessi che contribuiscono a rendere esplosiva la crisi ucraina. Penso però che sugli attuali venti di guerra pesi in misura notevole quella che potremmo definire la paura della democrazia. Vladimir Putin ha costruito un sistema autocratico e illiberale che trova la sua giustificazione ideologica nelle caratteristiche della grande Russia e nella sua storia. Secondo questa teoria, la presenza di uno Stato forte ed autoritario e di uno Zar, sia esso espressione della famiglia Romanov, dei Soviet o dei nuovi oligarchi del post comunismo, sarebbero le condizioni necessarie per governare questa complessa nazione. Ma l'adesione dell'Ucraina all'Occidente e il consolidamento di una democrazia funzionante in quel paese, che è il più simile alla Russia anche dal punto di vista della lingua e della popolazione, rischia di mettere in forte crisi questo impianto teorico che Putin utilizza per legittimare il suo regime autocratico e la limitazione di molte libertà. Se infatti può esistere un' Ucraina democratica, perchè non potrebbe esistere anche una Russia democratica? È un interrogativo che potrebbe essere molto imbarazzante e insidioso per Putin. Il suo sistema di potere è solido e radicato, ma la Russia è una nazione che ha vissuto un grande sviluppo, dove si sono affermata classi agiate e istruite che guardano naturalmente all'Europa e all'Occidente. E dove quindi la domanda di democrazia è destinata a crescere. Oggi la Russia è uno dei paesi con il maggiore reddito pro capire ad essere ancora governato da un regime autocratico. Per quanto potrà essere così? Putin ha dunque tutto l'interesse a tenere alta la tensione sull'Ucraina. E a frenare il percorso democratico e di quel Paese. Perchè in gioco c'è non ci sono solo equilibri internazionali, ma il regime, politico ed economico, che lui ha abilmente eretto in questi anni.