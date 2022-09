L'inaccettabile ricatto di Putin: o mi lasciate invadere i Paesi che mi interessano o taglio il gas e faccio aumentare i prezzi

Buongiorno Direttore,



ho letto la sua risposta al sig. Dal Toso sono e non sono d accordo con lei. I dati sul surplus russo sono veri e sono stati riportati da molti giornali economici. Le fonti di informazione penso non siano mai veritiere quando riguardano gli interessi legati al potere. Comunque sia che vada peggio per Putin o per l'Europa a noi cittadini lavoratori e imprenditori interessa poco o niente. A noi interessa la nostra situazione quella che tocchiamo con mano. Solo leggendo il suo giornale ci si rende conto del grido di allarme di molte imprese e famiglie...



Caro lettore,

non ho mai scritto nè detto che i dati sul surplus russo sono falsi. Ho invece spiegato che non sono un dato solo positivo perchè in realtà è determinato in larga parte anche dal calo delle importazioni, che stanno impoverendo l'industria russa e incidendo sulla qualità della vita (già non eccelsa) della popolazione. Questo non lo dico io, lo dicono i dati ufficiali, riconosciuti anche dalla Russia e non credo che Putin abbia interesse a far sapere che nel suo paese i consumi sono calati del 10%. Quanto alle difficoltà che vivono le nostre imprese e al salasso energetico che devono sopportare le famiglie non lo abbiamo mai nascosto, al contrario di quanto accade invece in Russia dove i giornali che raccontano tutto ciò che è sgradito al governo vengono chiusi. Anzi pensiamo sia necessario che il governo debba fare tutto ciò che è in suo potere per garantire aiuti e ristori adeguati. Ma il caro gas non è colpa delle sanzioni o della posizione italiana ed europea contro l'invasione dell'Ucraina, è la conseguenza dell'uso ricattatorio che Putin fa delle risorse energetiche. La cinica strategia del presidente russo è chiara: se voi non mi lasciate fare quel che voglio e invadere qualsiasi territorio che considero parte della grande Russia io vi taglio il gas o ne faccio aumentare il prezzi. C'è qualcuno dotato di buon senso che ritiene si possa accettare una simile posizione? Significherebbe consegnarsi nella mani di un dittatore. Sottostare alle sue condizioni e ai suoi voleri. Non credo che questo sia nell'interesse ne' delle nostre imprese ne' delle nostre famiglie. Lei si?